STF julga amanhã decisão de Dino que liberou parte das emendas do Congresso

O STF vai julgar a partir de amanhã, em plenário virtual, a decisão do ministro Flávio Dino que homologou o plano do Congresso para pagamento das emendas parlamentares e que liberou parte dos recursos.

O que aconteceu

Dino homologou ontem o plano de trabalho do Congresso e do governo federal para as emendas. A decisão já passou a valer, mas ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Supremo. O julgamento foi marcado inicialmente para o dia 14 de março, mas Dino resolveu antecipar para amanhã "em razão da excepcional urgência".

O julgamento terá duração de 5 dias. Os ministros terão que enviar seus votos no plenário virtual da meia-noite de amanhã até as 23h59 da próxima quarta-feira.

Congresso e governo apresentaram um plano para dar transparência e rastreabilidade às emendas. Esses recursos, que deputados e senadores podem indicar para execução de obras ou de políticas públicas, terão que seguir regras para identificação dos autores e destino do dinheiro.

Decisão de Dino foi comemorada no Congresso. Para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a medida do ministro do STF é "reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares". Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que as emendas são "um instrumento legítimo para a entrega de bens e serviços à população".

Dino liberou o pagamento das emendas de forma geral, mas estabeleceu exceções. O ministro estabeleceu que o pagamento seja vetado nos seguintes casos:

não respeito aos parâmetros definidos pelo STF de transparência e rastreabilidade dos gastos;

suspensão de repasses para ONGs após auditoria da CGU ter identificado irregularidades;

emendas para a área da saúde que não tenham sido enviadas para contas bancárias especificas para este fim;

emendas Pix nas quais o ente público não tenha apresentado um plano detalhando como o dinheiro será usado;

emendas de comissão e de bancada que não tenham sido registrados em ata pública os nomes dos parlamentares que indicaram o repasse;

envio de emenda bloqueado por alguma ordem judicial ou auditoria especifica