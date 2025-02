Aluna de direito pega R$ 77 mil de formatura e perde no Jogo do Tigrinho

Uma formanda do curso de direito de uma instituição de Santa Catarina é investigada pela polícia após relatar ter perdido o dinheiro da formatura de sua turma em Jogo do Tigrinho, uma tradicional modalidade de apostas online. O prejuízo foi de cerca de R$ 77 mil.

O que aconteceu

Alunos da turma de direito da UCEFF (Unidade Central de Educação Faem) disseram que a presidente da comissão da formatura desviou R$ 76.992,00 para fazer apostas online e perdeu toda a quantia. A formatura, que iria acontecer no último dia 22 em Chapecó, teve que ser adiada.

A suspeita, identificada como Claudia Roberta Silva, encaminhou uma mensagem aos colegas alegando que perdeu a quantia destinada a formatura com apostas online. Em uma mensagem enviada por Claudia no grupo de formandos, ela narrou: "Eu perdi todo o dinheiro da formatura. Me viciei em apostas on-line, Tigrinho e afins, e quando perdi todo o dinheiro que eu tinha guardado, comecei a usar o da formatura para tentar recuperar. E aí, cada vez mais fui me afundando no jogo".

A Polícia Civil investiga o caso. Ao UOL, o delegado Rodrigo Moura explicou que a investigação vai apontar se houve apropriação indébita ou estelionato." Já encaminhamos representação ao Poder Judiciário com o intuito de rastrear e, se possível, recuperar o valor supostamente desviado", explica.

Suspeita sumiu e deixou de responder mensagens da turma, segundo polícia. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos alunos e obtido pelo UOL, Claudia recebeu uma ligação da empresa responsável pela formatura para formalizar o pagamento, contudo, ela informou que havia perdido o montante em apostas online. "Disse que não teria como devolver o valor, passando a partir de então a "sumir", não recebendo ligações ou chamadas, havendo notícia, inclusive, que teria se evadido de Nonoai, cidade de sua residência", narra trecho do registro da ocorrência.

Claudia disse que foi ameaçada e que vai colaborar com a polícia. Ao UOL, a defesa da suspeita disse que a mulher estava recebendo ameaças e teve que deixar a cidade que residia com a família e que no momento aguarda ser chamada pela Polícia Civil para ser ouvida. Por fim, a suspeita narrou que pretende fazer a devolução de todo o valor.

Suspeita era presidente da comissão de formatura

Suspeita havia se responsabilizado em guardar o dinheiro da formatura. Nicoli Bison, formanda da turma, disse a reportagem que ao longo da graduação os estudantes guardaram um montante para o evento.

A gente estava programando desde 2022. A comissão foi por vontade dos voluntários. Ela disse que queria ser presidente. A gente não desconfiou porque até uma semana antes dela confessar o sumiço ela estava entregando convites para a família dela. Ela estava demonstrando que estava tudo bem mesmo sabendo que não. Ela não tinha um centavo na conta, ela falou. Mas a gente não sabe o que aconteceu.

Nicoli Bison, estudante de direito

No dia 27 de janeiro, ela dizendo sempre que estava tudo ok, ela mandou mensagem no grupo da formatura dizendo que perdeu o dinheiro no tigrinho, disse que estava arrependida. Mas ela fugiu de todo mundo, removeu o Instagram, o da turma. Simplesmente jogou a bomba e sumiu. A gente não teve acesso a conta bancária nem os valores.

Nicoli Bison, estudante de direito

A instituição em que os estudantes vão se formar disse que não tem participação com as cerimônias. A instituição ressaltou que não tem participação direta com as organizações de cerimônias festivas de formaturas, exceto, as cerimônias institucionais/gabinete. Declara, ainda, que em fevereiro do corrente ano soube do fato pelos próprios estudantes, momento em que prontamente ofereceu assessoramento jurídico e administrativo.

Formandos tentam juntar dinheiro para nova formatura. Em campanha nas redes sociais, os estudantes vendem pizzas para a realização de uma nova cerimônia, que deve acontecer em maio. Uma rifa também foi feita para engajar as colaborações, de acordo com a turma.

Defesa

Conforme já amplamente divulgado antes deste Procurador assumir o caso da Sra. C. R., a mesma confessou que, de fato, se apropriou dos valores relacionados a formatura da turma de Direito, gastando o valor integralmente com apostas online, em especial, o conhecido "Jogo do Tigrinho". O que se busca neste momento é o esclarecimento dos fatos, principalmente aos colegas de formatura da suspeita. Todas as medidas judiciais serão tomadas para tentar recuperar os valores perdidos nas apostas online, assim como será ressarcido os valores aos colegas de formatura. No mais, a suspeita aguarda ser chamada na Delegacia de Polícia Civil de Chapecó SC para ser ouvida. O caso serve de alerta, haja visto que não é um caso isolado, e prova que tal modalidade de apostas leva pessoas a perderem o controle financeiro e emocional, como foi o caso. Importante destacar que a suspeita também utilizou valores seus e a soma ultrapassa o valor que era destinado a festa de formatura.