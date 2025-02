Deus, família e Spielberg: grandes clássicos dos discursos de agradecimento do Oscar

Os discursos cada vez mais longos dos vencedores do Oscar agradecem principalmente à família, à equipe de filmagem, a Deus ou à uma figura inspiradora do cinema.

Antes da 97ª cerimônia do Oscar no domingo, a AFP analisou cerca de 2.100 discursos proferidos desde 1953 por ganhadores de estatuetas, seja para um filme concorrente ou falando por si mesmos.

As poucas frases ditas em um idioma diferente do inglês foram, em sua maioria, traduzidas com a tradução proposta pelo Oscar.

Mais de 80% desses discursos foram proferidos por homens.

Na década de 1950, uma média de 3 frases por discurso era proferida. Desde então, sua duração continuou a aumentar, chegando a 15 frases em 2024.

No entanto, discursos longos devem ser proibidos. Os indicados de 2025 foram lembrados na terça-feira de que não devem falar por mais de 45 segundos se ganharem.

O discurso mais longo foi proferido por Daniel Kaluuya, melhor ator coadjuvante em "Judas e o Messias Negro" em 2021, com quase 70 frases. Em 3 minutos e 30 segundos, ele citou cerca de 30 pessoas, de Deus a sua equipe, sua família e "todos que ele ama, de Londres a Kampala".

Em contrapartida, quase 200 ganhadores optaram pela brevidade com uma única frase.

Quando Charles Brackett, Walter Reisch e Richard Breen ganharam o Oscar de Melhor Roteiro Original por "Titanic", em 1954, Brackett mal teve tempo de pegar a estatueta e dizer "Obrigado" antes que o trio fosse direcionado para o outro lado do palco.

As mulheres fazem os discursos mais longos, com mais de 9 frases em média, em comparação com 7 frases dos homens. As vencedoras do Oscar de Melhor Atriz são as que mais falam, com 18 frases, duas frases e meia a mais do que seus colegas homens.

- A Academia, Deus e Spielberg -

O elemento indispensável é a palavra "obrigado", que está presente em quase 95% dos discursos analisados.

Alguns expressam sua "gratidão", como Vincente Minnelli em 1959, quando recebeu o Oscar de Melhor Diretor por "Gigi". Outros, como Arthur Harari, que recebeu o prêmio em 2024 junto com Justine Triet pelo roteiro de "Anatomia de uma Queda", uma vez no palco, deixam seus agradecimentos ao seu co-recebedor.

As "melhores atrizes" são as que mais agradecem, usando a palavra "obrigada" 6,2 vezes. Halle Berry dedicou metade das cerca de 60 frases de seu discurso a agradecimentos em 2002, quando se tornou a primeira atriz negra a ganhar esse Oscar por seu papel em "A Última Ceia".

Considerando que "este momento é muito maior do que ela", a atriz dedicou seu prêmio a "todas as mulheres de cor sem nome e sem rosto que agora têm uma chance porque esta porta se abriu esta noite".

Por outro lado, Frances McDormand, premiada como "Melhor Atriz" em 1997 por seu papel em "Fargo - Uma Comédia de Erros", dos irmãos Coen, quase não disse "obrigada". Com seu singelo "Obrigada por reconhecerem nosso trabalho", ela "parabenizou" os produtores por "permitirem que os diretores tomem decisões autônomas de seleção de elenco com base em qualificações e não apenas no valor comercial".

A Academia do Oscar, que concede os prêmios, é a entidade mais citada. Mencionada em um discurso a cada 12 na década de 1950, na última década ela foi mencionada em um a cada dois.

Outra referência popular é "Deus", que aparece quase 190 vezes em mais de 140 discursos. Mais de seis em cada 10 vezes a palavra se refere à figura religiosa, das quais quase metade usa a expressão "God bless..." (Deus abençoe).

Entre todas essas menções a "Deus", uma em cada cinco corresponde à expressão "Oh my God" (oh meu Deus), uma fala coloquial que não tem ligação direta com a figura religiosa.

Em termos de personalidades, Steven Spielberg é o mais frequentemente citado (cerca de 40 vezes) e agradecido. Nomeado 23 vezes até o momento, o influente diretor de Hollywood não deixou de incluir vários "obrigados" em seus discursos pelas três estatuetas que recebeu.

