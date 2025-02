Detesta coentro? Ranço desse tempero pode ser por alteração genética

Se você não suporta nem o cheiro de coentro, isso pode ser explicado geneticamente. Segundo uma pesquisa de 2012, a aversão à essa erva está relacionada a um gene chamado OR6A2, que torna algumas pessoas mais sensíveis aos compostos químicos presentes na planta. Essa explicação genética está ligada ao olfato, já que algumas pessoas têm receptores diferentes para esse aroma.

Muitas vezes, para esses indivíduos, o coentro pode remeter ao cheiro de produtos químicos. Isso ocorre devido à maior sensibilidade a aldeídos, compostos encontrados no coentro, na baunilha e no sabão.

Além disso, por não gostar do coentro, algumas pessoas acabam evitando outros vegetais verdes-escuros, como a rúcula, que são ricos em nutrientes essenciais e importantes para a saúde.

Quais os benefícios do coentro?

Essa erva faz parte de diversos pratos e é popularmente usada na culinária nordestina, indiana e mexicana como condimento e aromatizante.

É fonte de vitaminas A, B e C. Além disso, contém cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Seu consumo regular é benéfico para o organismo e até contribui na prevenção de doenças, principalmente quando o indivíduo mantém uma dieta balanceada.

Vale destacar que é um alimento pouco calórico: em 10 g da folha crua, o que equivale a uma colher (sopa), há apenas 5 calorias. Já a mesma quantidade de coentro desidratado tem 29 calorias.

A seguir, confira sete benefícios da erva:

Contribui com a saúde cardíaca; Melhora o sistema imunológico; Faz bem para o cérebro; Melhora a saúde intestinal; Auxilia na digestão; Protege a pele; Regula o açúcar no sangue.

Quem deve evitar

O consumo de coentro é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, há indivíduos que apresentam hipersensibilidade ao consumo da erva. Nesses casos, reações alérgicas são comuns, como dificuldade para respirar, coceira na pele, distensão abdominal e vômitos.

Como consumir e qual a quantidade indicada

As folhas têm aroma refrescante e sabor marcante. O coentro combina bem com peixes, frutos do mar, frango e legumes e também pode ser ingrediente de infusões. As sementes podem ser usadas para temperar marinadas.

Entre as receitas que combinam com coentro, estão: tortas; moquecas; escondidinhos; caldos; molhos; guacamole; bacalhau.

Não há uma quantidade recomendada por dia. Geralmente, a erva é consumida em pequenas quantidades como condimento em diversas receitas do dia a dia. Uma colher (sopa) por dia já é o suficiente para usufruir seus benefícios.

*Com informações de reportagem publicada em 27/04/2022