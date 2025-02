Derrotado na bancada evangélica reclama de interferência de Bolsonaro

Do UOL, em Brasília

Candidato perdedor na eleição a presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Otoni de Pauta (MDB-RJ) reclamou de interferência de Jair Bolsonaro na disputa.

O que aconteceu

O parlamentar afirmou que o ex-presidente ligou para deputados da bancada. Segundo ele, Bolsonaro pedia votos para Gilberto Nascimento (PSD-SP), adversário que venceu a eleição com 117 votos contra 61 de Otoni.

A disputa rachou a bancada evangélica. O presidente da frente parlamentar foi escolhido no voto pela primeira vez. Otoni era associado a Lula. Gilberto Nascimento representava Bolsonaro.

De acordo com Otoni, Bolsonaro falou que seria traição votar nele. O candidato irritou o ex-presidente pelo apoio Eduardo Paes na eleição municipal do Rio contra um aliado bolsonarista. Outro motivo foi ter orado por Lula durante um evento em outubro do ano passado.

Otoni declarou, porém, que a disputa não deixa cicatrizes. Ele avalia que as bandeiras conservadoras como combate ao aborto e liberação das drogas são mais importantes e a defesa delas vai unificar a frente parlamentar.

Eu não enfrentei o Gilberto, enfrentei Bolsonaro

Otoni de Paula, deputado pelo MDB-RJ

Gilberto Nascimento foi eleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica Imagem: Reprodução Instagram

Queixas contra Malafaia

Otoni diz Bolsonaro agiu para atender a interesses de Silas Malafaia. O deputado afirmou que o pastor, aliado ferrenho do ex-presidente, o trata como adversário porque ambos são da mesma igreja (Assembleia de Deus) e haveria um esforço para evitar que o parlamentar acumule poder político.

A afirmação foi negada por Malafaia. Ele declarou que conversa com Bolsonaro todos os dias e em nenhum momento o ex-presidente mencionou ligações a parlamentares sobre a eleição da bancada evangélica. O UOL procurou interlocutores de Bolsonaro e não houve resposta.

Malafaia acrescentou que não pediu votos na eleição. Ele disse que tem o telefone de mais de 50 integrantes da bancada evangélica e não entrou em contato com nenhum deles.

Malafaia reclama que Otoni desejava aproximar os evangélicos de Lula Imagem: Reprodução

O pastor contra-atacou afirmando que o governo trabalhou por Otoni. Ele falou que deputados com cargo no governo e até presidente de partido trabalharam pelo candidato de Lula pedindo votos.

Mas Malafaia assumiu que teve participação num episódio. O pastor contou que procurou o pastor Robson Rodovalho, de quem é amigo, para propor um acordo.

Havia uma terceira candidata, a deputada Greyce Elias (Avante-MG). Ela congrega na igreja de Rodovalho, que foi acionado para consultar a parlamentar a respeito de uma aliança com Gilberto Nascimento. Houve entendimento, e a deputada virou vice-presidente da bancada evangélica.

Malafaia disse que trabalhou contra Otoni porque ele desejava aproximação com Lula. O pastor considera que o governo federal deu várias demonstrações de ser contrário a pauta conservadora e defensor do aborto de liberação de drogas.