Demanda de 100 anos, túnel Santos-Guarujá segue sem data para inauguração

O governo de São Paulo publicou hoje o edital do leilão de concessão do túnel Santos-Guarujá, mas a obra segue sem data oficial para inauguração. Aguardada há quase cem anos por moradores da Baixada Santista, a construção promete reduzir o tempo da travessia entre os dois municípios para cerca de dois minutos.

O que aconteceu

O leilão para definir a empresa que vai tocar a obra acontecerá em 1º agosto. A vencedora da licitação será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel. O presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram no lançamento do edital da construção do túnel, nesta quinta-feira. Somente após o leilão é que será realizada a assinatura do contrato entre o poder público e a arrematante. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, afirmou hoje que sete empreeiteiras já demonstraram interesse em assumir a construção do túnel, porém não sinalizou quais seriam essas empresas.

Não há data oficial para o início da construção. Previsão, segundo estudo do próprio governo, é de que a obra do túnel dure quatro anos. Caso as obras saiam do papel ainda este ano, a estimativa é de que o túnel seja inaugurado, no mínimo, até o fim de 2028.

A obra é orçada em cerca de R$ 6 bilhões. O valor será custeado em três frentes: o governo de São Paulo, a União e o setor privado. A fatia para cada frente segue sem definição.

A construção do túnel é uma promessa antiga de diferentes governos. Hoje, a ligação entre as duas cidades é feita pela rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055), com 43 km de extensão, e pelas balsas das Travessias Litorâneas (administradas pelo Departamento Hidroviário), que levam em média 18 minutos para concluir a travessia. De acordo com o governo federal, as conexões hoje disponíveis entre os municípios também apresentam impactos na operação do Porto de Santos, formado por um conjunto de terminais voltados à armazenagem e à movimentação de cargas e passageiros.

Túnel é aguardado há quase 100 anos

Demanda histórica da Baixada Santista. O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas e pedestres. Atualmente, mais de 21 mil carros cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7.700 ciclistas e 7.600 pedestres.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.

As cidades são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. O tempo de travessia pela balsa atualmente vai de 20 minutos a duas horas, a depender de dia e horário, e o local forma filas constantes.

Como será o túnel entre Santos e Guarujá?

Túnel Santos-Guarujá Imagem: Reprodução / Autoridade Portuária de Santos

Nova ligação entre cidades. O túnel submerso fará a ligação entre o cais de Outeirinhos, no bairro do Macuco, em Santos, e o Linhão da Codesp, no bairro de Vicente de Carvalho, no Guarujá.

Tempo da travessia deve cair para cerca de dois minutos. A projeção é da Autoridade Portuária de Santos. A travessia via estrada dura 60 minutos. O objetivo principal da obra é melhorar o fluxo de carros, pedestres e cargas entre as duas cidades do litoral.

Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas.

Governo prevê que construção do túnel deve gerar 9.000 empregos diretos e indiretos. Ao todo, 86% do investimento será dividido entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o governo de São Paulo. O restante do valor será custeado pela iniciativa privada.