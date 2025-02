Carnaval: alerta de calor excessivo vai até quarta; veja onde passa de 33°C

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para altas temperaturas válido para todo o Estado durante o Carnaval. O aviso é válido desta sexta-feira até quarta-feira que vem.

O que aconteceu

Temperatura na capital paulista pode chegar aos 33°C. Meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas apontam que a temperatura na cidade de São Paulo será entre 3°C e 4°C acima do comum para o período.

Cidades no interior devem sofrer mais com calor. As regiões de Marília e Presidente Prudente devem ver os termômetros chegando até 37°C. Enquanto isso, a temperatura nas regiões de Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Sorocaba e Campinas deve atingir 35°C. O Vale do Ribeira e regiões de Registro, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, podem ter máximas de até 34°C.

Defesa Civil não descarta chuvas para os próximos dias. Segundo o órgão, a chuva pode vir em pancadas isoladas, que "podem vir acompanhadas por queda de raios, granizo e rajadas de vento". O CGE informou que amanhã a cidade de São Paulo deve registrar chuva isolada com até forte intensidade no fim de tarde, acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas e potencial para formação de alagamentos.

Hoje, Defesa Civil emitiu alerta para alagamentos em São Paulo. Moradores de São Paulo receberam no celular o alerta severo da Defesa Civil estadual para chuva forte. Partes da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira (26), como as marginais Tietê e Pinheiros, centro e as zonas oeste e norte.

Como se proteger do calor no Carnaval

A Defesa Civil listou algumas recomendações para manter a segurança sob altas temperaturas: