Creme reparador para pele seca está por R$ 54; o que diz quem comprou

Se você precisa de uma ajudinha com a pele seca e áspera, o Guia de Compras UOL encontrou o creme renovador, da Eucerin, que promete reparação e hidratação por até 24 horas. E o melhor: o creme está com desconto na Amazon, custando menos de R$ 62.

Segundo o fabricante, esse creme possui uma fórmula com glicerina, pantenol e bisabolol, que agem para hidratar, acalmar e renovar a pele, sendo uma boa opção para queimaduras, assaduras e hidratação de tatuagens. Saiba mais características desse produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Eucerin sobre o creme?

Livre de fragrância e conservantes;

Promete reparar e hidratar a pele por até 24 horas;

Constrói barreiras protetoras e acalma a pele;

Fórmula com sete ativos calmantes para alívio imediato;

Com glicerina (ação hidratante), bisabolol (ação calmante) e pantenol (renovação e reparação da pele);

Pode ser usado em bebês e crianças, de acordo com a marca;

Ideal para usar em diversos tipos de necessidade, como queimaduras leves, fricções de roupas e pele sensibilizada;

Recomendado para peles secas e extremamente secas.

O que diz quem comprou?

Esse creme da Eucerin tem mais de 1,1 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram pontos positivos como a hidratação, renovação e o fato do creme ser econômico, já que não é preciso grandes quantidades para conseguir um bom resultado.

Resultado extraordinário! Tenho um problema sério com rosácea e minha dermatologista recomendou este creme para usar durante o dia nas áreas afetadas. Em pouco tempo, as rosáceas desapareceram. Além disso, é necessário apenas uma pequena quantidade, pois ele rende bastante. O que comprei veio com validade até 01/2027, e, pelo tanto que uso, é bem provável que chegue ao fim da validade antes de conseguir acabar com o produto. João Victor

Esse hidratante é maravilhoso, minha pele estava muito ressecada por causa do uso do roacutan. Ele salvou minha pele e melhorou bastante a minha rosácea. Eliana Lima

Amei esse produto, ele forma uma camada protetora que não deixa a pele perder água. Porém, para que todos saibam, ele é uma pomada, ou seja, é grosso e difícil de passar. O produto é excelente para quem tem pele muito seca, cutículas e lábios ficam perfeitos com a sua aplicação. Nas cutículas de lábios, ele rende muito, porém, no corpo, como ele é muito grosso e difícil de passar, seu rendimento não é muito bom. Mas como eu estou em plena crise de dermatite atópica, ele forma uma camada e a pele para de coçar. Vivian

Deixa a pele renovada e com um toque incrível. Mony

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram da textura do creme na pele e difícil absorção. Confira os comentários avaliativos a seguir:

Depende muito da proposta que se quer. Comprei o creme na intenção de dar um "up" na hidratação do rosto, pois estava bem ressecado. Uso somente a noite antes de dormir, mas mesmo assim incomoda bastante, ele não absorve na pele, fica com aspecto de sebo, bem pegajoso. É transparente, então, para áreas bem pontuais acredito ser melhor. Hidrata, mas por esse motivo me incomodar, eu não compraria novamente. Adja Silva

Minha impressão é que esse produto é a mesma coisa daquele potinho popular de vaselina que compramos por R$ 15. Então, achei muito caro. O creme rende bastante mas, mesmo por isso, poderia ser bem menor o pote. Thais Campos Santos de Oliveira

Hidrata bem, mas é difícil de absorver e de espalhar. Igor

