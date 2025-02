Cosan reverte lucro e anota prejuízo líquido de R$ 9,297 bilhões no 4º trimestre de 2024

A Cosan divulgou nesta quarta-feira, 26, os resultados não auditados do quarto trimestre de 2024. No período, reportou prejuízo de R$ 9,297 bilhões, o que reverte lucro de R$ 2,362 bilhões visto em igual intervalo de 2023. No ano, a companhia indica prejuízo líquido de R$ 9,424 bilhões, frente a um lucro de R$ 1,094 bilhão em 2023.

A companhia argumenta que o prejuízo trimestral se deve, principalmente, ao impairment do investimento em Vale e pela provisão relacionada à expectativa de realização de Imposto de Renda e CSLL diferidos.

Excluindo esses efeitos, o prejuízo do trimestre foi de R$ 1,6 bilhão, nas contas da Cosan, que credita o resultado negativo à redução dos resultados da Raízen e da Compass.

A dívida bruta corporativa, ao final do período, foi de R$ 27,8 bilhões. O aumento de R$ 3,6 bilhões em relação ao trimestre imediatamente anterior se deveu, principalmente, à emissão da 11ª debêntures, ao incremento na taxa básica de juros e à desvalorização do real frente ao dólar, segundo a companhia. O custo médio de dívida foi de CDI +1,37% para CDI +1,40%, em linha com trimestre anterior e refletindo o comportamento da curva de juros no período.

"À exceção de Raízen, os demais negócios do portfólio fecharam o ano e o quarto trimestre de 2024 com resultados conforme o planejado", diz a empresa no documento não auditado.

A gestão afirma que, na Raízen, o desempenho é reflexo do avanço nas vendas de açúcar e etanol, compensado pelo resultado de trading em todos os negócios. A empresa teve R$ 3 bilhões de Ebitda ajustado, queda de 21% sobre o mesmo período de 2023.