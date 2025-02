COP16 da biodiversidade em Roma pode ser estendida em busca por financiamento para proteger natureza

Esta quinta-feira (27) é o último dia de negociações sobre a biodiversidade da COP16 em Roma. Na noite de quarta-feira, a presidente da COP, a ministra colombiana do Meio Ambiente, Susana Muhamad, apresentou aos delegados dos mais de 150 países presentes um novo texto que tenta conciliar aqueles que agora querem a criação de um novo fundo para a biodiversidade e aqueles que defendem a reforma dos mecanismos financeiros existentes. Em caso de desacordo, uma extensão na sexta-feira não está descartada.

Nações ricas e países em desenvolvimento, concordando com a urgência da humanidade em interromper a destruição da natureza, estão envolvidos em uma batalha final na quinta-feira, em Roma, sobre o financiamento desse objetivo vital, quatro meses após o fracasso das negociações da COP16 na Colômbia.

A discussão gira em torno de um plano de trabalho plurianual para avaliar os atuais mecanismos financeiros e as possibilidades de melhorar a eficácia do financiamento. Esta é a solução colombiana, proposta por Susana Muhamad, que também prevê que até 2030 os países terão escolhido um fundo especificamente dedicado à biodiversidade e colocado sob a autoridade da COP, seja entre os fundos existentes ou criando um novo.

Uma solução que satisfaz os países ocidentais e vários estados latino-americanos. Andreas Bjelland Eriksen, ministro do Meio Ambiente da Noruega, expressou sua satisfação: "Finalmente dissemos sim ao fato de que esse processo pode eventualmente levar à criação de um novo fundo. Não era isso que queríamos inicialmente, mas achamos importante encontrar uma "zona de pouso" que todos possam aceitar.

Brasil e países africanos decepcionados

Decepção, porém, por parte do Brasil e dos países africanos, que veem nisso uma forma de atrasar ainda mais o jogo, como o delegado marfinense: "O documento que nos foi apresentado trabalha as missões da entidade que será designada antes de poder constituir o fundo. Para a Costa do Marfim, deveria ser o oposto".

O texto, debatido com mais profundidade na manhã desta quinta-feira, também aborda pontos importantes para aumentar os recursos destinados à biodiversidade: a questão da sustentabilidade da dívida de determinados países ou a abertura da lista de países doadores para proteger a natureza.

Plano ambicioso

Os 196 países signatários da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) tiveram que concordar na COP16 em Cali sobre como resolver a falta de financiamento para esse ambicioso roteiro. Um acordo pede que o mundo aumente os gastos com a natureza para US$ 200 bilhões por ano até 2030, incluindo US$ 30 bilhões em ajuda de países desenvolvidos para países pobres (acima dos US$ 15 bilhões em 2022).

A maior fonte de controvérsia é como o dinheiro deve ser arrecadado e distribuído, e a arquitetura institucional do mecanismo. Foi isso que levou os países participantes a encerrarem a reunião de Cali, em 2 de novembro, sem um acordo, e o que forçou uma extensão das negociações por três dias em Roma, sendo esta quinta-feira o último dia previsto.

Após dois dias de negociações na sede da FAO, organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura, em Roma, os negociadores receberam na quarta-feira, no final do dia, um novo texto preparado pela presidência colombiana, que busca superar as linhas vermelhas de cada bloco.

Os países em desenvolvimento pedem a criação de um fundo específico para a proteção da natureza, sob a autoridade da COP, conforme previsto no texto da Convenção sobre Biodiversidade de 1992. No entanto, os países mais industrializados, liderados por União Europeia, Japão e Canadá, na ausência dos Estados Unidos, que não assinaram a convenção, mas são um grande contribuidor, são hostis a essa ideia.

Eles temem que a possível criação de um novo fundo fragmente a ajuda ao desenvolvimento, que já está enfraquecida pelas dificuldades orçamentárias de alguns e pela retirada agressiva do governo Trump de tudo relacionado à mudança climática.

O texto da presidência colombiana também prevê que a COP18 sobre biodiversidade, em 2028, decida se um novo fundo precisa ser lançado ou se esses instrumentos existentes podem ser transformados para atender às expectativas dos países em desenvolvimento. "É um texto muito equilibrado", disse o representante britânico, enquanto a ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, pediu resignação: "não existem textos que sejam satisfatórios para todos".

"Estamos realmente decepcionados", respondeu a negociadora-chefe do Brasil, Maria Angélica Ikeda. A criação de um novo fundo "deveria ter sido decidida na COP1, e estamos apenas 15 COPs atrasados", ou seja, 30 anos, disse ela enfaticamente.