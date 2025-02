Cientistas preveem grande terremoto no norte do Chile, rico em minerais

SANTIAGO (Reuters) - Há 15 anos, em 27 de fevereiro, um terremoto devastador de magnitude 8,8 atingiu o sul do Chile, na costa de Concepción, sacudindo o solo por quatro minutos e provocando um tsunami que deixou 550 mortos.

Foi o desastre natural mais mortal no país desde o terremoto de magnitude 9,5 de 1960, o mais forte já registrado no mundo. Agora, os cientistas estão prevendo um grande terremoto no norte do país, rico em minerais.

O Chile é o maior produtor de cobre do mundo e o segundo maior produtor de lítio. As maiores minas de cobre do país estão localizadas no norte, assim como toda a sua produção de lítio.

"A cada 10 anos há um grande evento", disse Felipe Leyton, sismólogo da Universidade do Chile, acrescentando que há áreas do país que acumulam muito estresse geológico por meio de falhas.

"Isso nos permite ver o potencial de um grande terremoto, o que nos permite dizer que, em curto prazo, em termos sísmicos e geológicos, estamos esperando um grande terremoto na parte norte do país."

O Chile, um país longo e estreito com 4.300 km de comprimento e largura média de 180 km, tem a cordilheira dos Andes ao longo de sua fronteira ocidental.

O Chile está localizado no anel de fogo sismicamente ativo que circunda o Oceano Pacífico. Suas montanhas e terremotos são resultado do choque entre as placas tectônicas de Nazca e da América do Sul ao longo de toda a extensão do Chile.

Mohama Ayaz, geólogo e engenheiro geoespacial da Universidade de Santiago do Chile, diz que a tecnologia GPS permite que os cientistas monitorem o movimento das placas em busca de qualquer variação e antecipem possíveis eventos sísmicos.

"Obviamente, não podemos dizer exatamente quando, mas podemos antecipá-los", afirmou Ayaz. "Os terremotos são o resultado do estresse acumulado e esse estresse depende do tempo decorrido desde o último evento sísmico."

Ayaz observou que não houve uma grande liberação no norte do país como ocorreu na parte sul do país em 2010.

"Portanto, o que esperamos a curto prazo é um terremoto no norte, não podemos dizer quando, mas podemos esperar por ele", disse Ayaz.

(Reportagem de Rodrigo Gutierrez)