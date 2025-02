6 zonas de SP estão em estado de atenção; como se proteger da chuva

Seis zonas da cidade de São Paulo, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros, entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira (27). A única fora da condição é a zona sul.

O que aconteceu

Defesa Civil emitiu alerta severo às 15h02 (horário de Brasília) para as zonas central, leste e oeste da cidade. "Tem raios e vento. Atinge municípios vizinhos. Redobre a atenção", diz a mensagem enviada aos celulares de pessoas na área.

Chuva isolada de forte intensidade é formada pela junção de calor e chegada de umidade de brisa marítima. Esse cenário pode se espalhar para diferentes regiões da cidade e provocar alagamentos em razão do deslocamento muito lento da precipitação, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da Prefeitura de São Paulo.

A região do Butantã, na zona oeste, também foi afetada pela chuva forte. Um vídeo obtido pelo UOL mostra forte precipitação no local e há relatos de queda de granizo. Também chove forte em Cotia e Osasco, na Grande São Paulo.

Às 15h28, 62.130 imóveis estavam sem luz na capital paulista. Segundo boletim da Enel, na área de concessão da empresa no estado são 67.053 imóveis sem energia.

Bombeiros foram acionados para 24 ocorrências de queda de árvore nesta quinta. Não houve nenhum pedido para auxílio em enchentes ou desabamento. Não há vítimas até o momento.

Os aeroportos de Congonhas e Guarulhos operam normalmente, informaram as concessionárias. As linhas do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também estão com operação normal, conforme informações dos painéis nos sites das empresas.

Índice de lentidão na cidade era de 364 km às 15h. O nível é próximo à média diária registrada na capital de 6h às 20h, 366 km, segundo monitoramento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Confira o relato de alguns internautas nas redes sociais:

pois já começou chuvas raios e trovões

centro de sp pic.twitter.com/SRSoCDcV4Y -- de lua (@endl3ssly_) February 27, 2025

Justo no dia q n trouxe blusa nem guarda chuva cai o maior toró aqui no Butantã! -- Heitor Vin8 (@Heitor_vin8) February 27, 2025

Como se proteger da chuva

Evite transitar em ruas alagadas. Não tente enfrentar correntezas, indica o CGE.

Não se aproxime da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Se mantenha em lugares seguros até a chuva passar. Caso necessário, peça ajuda.

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas acione a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). O número é 156 ou entre no site da companhia para obter informações sobre o trânsito nas principais vias.

Ligue para as emergências, disponíveis 24 horas por dia:

Defesa Civil - 199

- 199 SAMU - 192

- 192 Corpo de Bombeiros - 193

- 193 Reclamações e dúvidas sobre assuntos relacionados à cidade de SP - 156

Próximos dias

Previsão para sexta-feira (28) é de forte calor com pancadas isoladas de chuva entre o meio e final da tarde. A temperatura deve variar entre 21ºC e 33ºC, de acordo com o CGE.

Sábado (1º) pode ter temperatura máxima de 33ºC. No período da tarde, a entrada de brisa marítima na cidade em conjunto com o calor pode levar ao surgimento de nuvens carregadas que provocarão pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Todavia, essa precipitação deve durar pouco.

Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para altas temperaturas em todas as regiões do estado no feriado de Carnaval. Na capital paulista, os termômetros podem chegar aos 33°C. A previsão indica calor intenso a partir de sexta-feira (28) até quarta-feira (5).