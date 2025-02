Fevereiro 'desértico': Rio não tem nem 1 milímetro de chuva neste mês

O Rio de Janeiro não registrou nem 1 milímetro de chuva em fevereiro, segundo dados do Alerta Rio, que reúne informações sobre as condições climáticas. Desde 1997, quando as medições passaram a ser feitas, não chovia tão pouco na capital no mês.

O que aconteceu

Em fevereiro, não choveu nem 1 milímetro no Rio. A informação coletada pelo Alerta Rio é de que houve precipitação de apenas 0,6 mm até ontem.

Média para fevereiro é de 123,3 mm. E não há previsão de chuva significativa nos próximos dias.

Meteorologistas do Alerta Rio afirmam que é a primeira vez desde 1997 que a cidade não registra chuva significativa em fevereiro —em plena estação chuvosa. Choveu apenas em cinco dias do mês, de forma pontual e fraca. Alguns bairros nem viram essa precipitação.

No dia 7 de fevereiro, turistas e moradores registraram "mar do Caribe" no Rio. A falta de nutrientes na água deixou o mar cristalino.

Falta de chuvas influenciou fenômeno. Com menos chuva, diminui o volume dos rios que deságuam no mar, o que reduz a concentração de fitoplânctons e de sedimentos na água, ajudando a deixá-la mais clara.

Calor segue intenso até o fim de semana. Os ventos podem ajudar a reduzir a sensação térmica, mas o efeito será pequeno. Não há qualquer previsão de chuva pelo menos até a próxima segunda-feira.

Rio pode ter temperaturas mais altas que regiões do deserto. Segundo site Windy, que mostra ao vivo as temperaturas em todas as cidades do mundo, a cidade de Arlit, no Níger, na área do deserto do Saara, pode registrar até 34ºC no domingo. No mesmo dia, Alerta Rio prevê máxima de 39º. É necessário levar em conta que o deserto fica no hemisfério norte e está no inverno.

Média de chuva no deserto do Saara é de 250 mm por ano, uma média de 20,8 mm por mês. Se não chover mais no Rio de Janeiro este mês, índice terá sido menor que as regiões mais secas do planeta.