China tem papel fundamental nas mudanças climáticas e pode ser procurada para liderar, diz presidente da COP30

PEQUIM (Reuters) - A China tem um papel muito importante nas mudanças climáticas e outros países podem procurar os chineses para obter mais liderança na área, disse o presidente designado da COP30, André Correa do Lago, a jornalistas em uma coletiva de imprensa online nesta quinta-feira.

Perguntado sobre o possível papel da China à medida que os Estados Unidos se distanciam do combate às mudanças climáticas, Correa do Lago disse que há muitos anos o país asiático desempenha um papel importante providenciando soluções.

"Temos que trabalhar mais com a China porque é um país que conseguiu dar respostas fantásticas para combater as mudanças climáticas", disse ele a jornalistas em uma coletiva de imprensa realizada pela organização Oxford Climate Journalism Network.

Desde que assumiu a Casa Branca no mês passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país do Acordo de Paris, reduziu o orçamento norte-americano em questões climáticas e rompeu parcerias internacionais.

Trump também encerrou a participação dos EUA em programas de mudanças climáticas da ONU, conforme noticiado pela Reuters na semana passada.

Indicado para presidir a conferência da COP30 no Brasil em novembro, Correa do Lago elogiou a China pelo desempenho no mercado de painéis solares.

O país asiático, que é o maior fabricante desses equipamentos, aumentou a capacidade de produção após anos de subsídios, mantendo os preços baixos no mercado internacional.

"Eles estão tomando suas próprias iniciativas, e essas iniciativas estão beneficiando o resto do mundo. A redução dos preços dos painéis solares é uma das políticas mais fantásticas para expandir a energia renovável nos países em desenvolvimento”, disse Correa do Lago.

(Reportagem de Liz Lee)