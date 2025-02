CEO da Petrobras prevê 2025 melhor do que 2024

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras acredita que 2024 foi ano muito positivo e que 2025 será ainda melhor, afirmou a presidente-executiva da petroleira, Magda Chambriard, em teleconferência nesta quinta-feira para comentar os resultados do ano passado divulgados na véspera.

A Petrobras registrou prejuízo líquido de R$17 bilhões no quarto trimestre, ante um lucro líquido de R$31 bilhões no mesmo período de 2023, com impactos de natureza contábil relacionados ao câmbio e também com queda nos resultados dos segmentos de exploração, produção, refino e comercialização, informou a companhia na quarta-feira.

No ano passado, o lucro recuou 70,6% para R$36,6 bilhões.

Em dia de baixa acentuada das ações, que caíam mais de 5% por volta das 13h40, a executiva afirmou que sempre que possível a companhia antecipará projetos, para monetizar mais rapidamente a produção de petróleo.

Ela respondia a preocupações relacionadas a investimentos acima do previsto em 2024, que pressionavam as ações, assim como dividendos ordinários, de R$9,1 bilhões, mais baixos que os esperados.

Chambriard citou a antecipação da entrada em operação no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, destacado pela executiva como o maior produtor em águas profundas do mundo.

Ela disse que antecipação de projetos representa "óleo no bolso" do investidor, lembrando que o campo de Búzios deverá produzir 2 milhões de barris/dia até 2030, com entrada de novas plataformas.

Búzios deverá sair do patamar de 800 mil barris dia atualmente para 1 milhão de barris/dia ainda em 2025, reforçou a executiva.

(Por Marta Nogueira e Fábio Teixeira; texto de Roberto Samora)