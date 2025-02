Carregador para carro elétrico: quanto custa e como instalar em casa

Um dos fatores primordiais para proprietários de carros híbridos plug-in e, especialmente, elétricos, é a recarga da bateria. Com a infraestrutura no Brasil ainda aquém do crescimento exponencial de vendas de modelos eletrificados (atualmente, a proporção é de um ponto de recarga para 18 veículos), ter um carregador doméstico é uma alternativa essencial.

É como ter um posto de combustível em casa, com a comodidade de não precisar sair. E o custo da energia é consideravelmente menor. Mas quem instala? Quanto custa? Quanto tempo demora? É seguro?

Vale ressaltar que diversos fabricantes de automóveis já oferecem a instalação do chamado wallbox como parte da venda do carro eletrificado, principalmente nos modelos exclusivamente elétricos. Essas montadoras, por sua vez, têm parcerias homologadas com empresas especializadas nesse tipo de serviço.

O processo começa com o estudo do local. Seja casa ou prédio, a empresa faz uma checagem técnica preliminar com engenheiros especialistas para identificar todas as possíveis intervenções.

"A partir disso, conseguimos determinar o tipo e a quantidade de material necessário para a instalação. Essa etapa é crucial para dimensionar o projeto", explica Marcos Nogueira, cofundador da Green V. A empresa especializada também executa obras relacionadas à infraestrutura elétrica. Caso ela seja estrutural, é preciso acionar outro profissional.

Imagem: Divulgação

Com a vistoria técnica e a liberação da instalação aprovadas, a empresa inicia o serviço. "Toda instalação, projeto e materiais utilizados estão de acordo com as normas vigentes de instalações elétricas e de carregadores para veículos elétricos", afirma Nogueira. "O projeto é de responsabilidade e assinado por um engenheiro".

Uma dúvida comum é se a companhia de energia da cidade precisa ser avisada ou consultada. Normalmente isso não é necessário, mas em alguns casos o local pode necessitar de um aumento no fluxo para o funcionamento correto do carregador, o que exige a intervenção da concessionária.

O processo completo de instalação leva em média de três a sete dias. No entanto, fatores como definição da vaga em condomínios e a aprovação em assembleia podem causar aumento do prazo.

E quanto é gasto para instalar um carregador? Os wallbox costumavam custar acima de R$ 10 mil, mas há inúmeras variáveis que afetam os valores, como a distância entre o carregador e o quadro de conexão, a potência do carregador (3,6 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW) e a tensão disponível para conexão (220V, 380V, bifásico, trifásico...), que varia de acordo com a cidade.

Segundo Nogueira, uma conexão de até 30m com carregador de 7,4 kW e os kits de proteção exigidos por norma custa cerca de R$ 3.500. Quanto mais potente a estação, mais cara, claro.

Instalação concluída. Acabou? Não. Os carregadores domésticos são robustos e não necessitam de cuidados específicos, mas Nogueira alerta para o uso. "Quedas podem quebrar o conector, e há carregadores que não são à prova d'água", explica o executivo.

Além disso, é necessário fazer uma manutenção preventiva periódica para garantir o funcionamento correto do wallbox e evitar problemas.