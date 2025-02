Canadá diz que progresso feito na segurança da fronteira deve satisfazer EUA

OTTAWA (Reuters) - O progresso que o Canadá tem feito no reforço da segurança ao longo da fronteira com os Estados Unidos e no combate ao contrabando de medicamentos deve satisfazer o governo Trump, disse o ministro da Segurança Pública, David McGuinty, nesta quinta-feira.

Ao mesmo tempo em que falava, o presidente Donald Trump disse que suas tarifas propostas sobre o México e o Canadá entrariam em vigor em 4 de março, conforme programado, com base no fato de que os medicamentos ainda estavam entrando nos Estados Unidos a partir desses países.

"Estamos bastante convencidos de que os esforços que fizemos até agora devem satisfazer a administração dos EUA", disse McGuinty em comentários televisionados a repórteres em Washington, antes de dois dias de conversas com autoridades seniores dos EUA.

"As evidências são irrefutáveis -- o progresso está sendo feito. Na minha opinião, qualquer teste que tenha sido feito no Canadá em termos de progresso e cumprimento dos padrões para a fronteira -- acredito que eles tenham sido cumpridos", disse ele.

Dados oficiais mostram que a grande maioria das medicamentos interceptadas nos Estados Unidos vem do México.

A Agência de Serviços de Fronteira do Canadá disse nesta quinta-feira que estava lançando uma iniciativa direcionada entre países para interceptar o contrabando ilegal que chega e sai do país, com foco no fentanil e em outros narcóticos sintéticos.

"Durante essa blitz, os agentes de serviços de fronteira aumentarão os exames das remessas que entram e saem do país", disse a agência em um comunicado.

(Reportagem de David Ljunggren e Promit Mukherjee)