Caiado é o governador com maior aprovação; Castro tem a menor, diz Quaest

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), são os com maior aprovação, enquanto o do Rio, Cláudio Castro (PL), tem a menor, segundo pesquisa Quaest divulgada hoje.

Contratado pela Genial Investimentos, o levantamento foi realizado em oito estados.

Aprovação dos governadores

Caiado é aprovado por 86%, e Ratinho Jr. (PR), por 81%. Na sequência, aparecem Eduardo Leite (PSDB/RS) e Romeu Zema (Novo/MG), com 62% de aprovação; Tarcísio de Freitas (Republicanos/SP) e Jerônimo Rodrigues (PT/BA), com 61%; Raquel Lyra (PSDB/PE), com 51%, e Castro, com 42%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais em São Paulo e três pontos nos demais estados. Portanto, Caiado e Ratinho Jr. empatam tecnicamente com maior aprovação. Também há empate técnico entre Leite, Zema, Tarcísio e Jerônimo, na sequência.

Ronaldo Caiado (Goiás)

Aprova: 86

Desaprova: 9

Não souberam ou não responderam: 5

Tarcísio de Freitas (São Paulo)

Aprova: 61

Desaprova: 28

Não souberam / Não responderam : 11

Ratinho Júnior (Paraná)

Aprova: 81

Desaprova: 14

Não souberam ou não responderam: 5

Cláudio Castro (Rio de Janeiro)

Aprova: 42

Desaprova: 48

Não souberam / Não responderam: 10

Romeu Zema (Minas Gerais)

Aprova: 62

Desaprova: 30

Não souberam / Não responderam: 8

Jerônimo Rodrigues (Bahia)

Aprova: 61

Desaprova: 31

Não souberam ou não responderam: 8

Eduardo Leite (Rio Grande do Sul)

Aprova: 62

Desaprova: 33

Não souberam ou não responderam: 5

Raquel Lyra (Pernambuco)

Aprova: 51

Desaprova: 44

Não souberam / Não responderam: 5

Levantamento foi realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro. O público-alvo nos oito estados foram as populações com 16 anos ou mais. A fonte de dados é o TSE (2024), o IBGE-PNAD (2024) e o Censo (2022). O nível de confiança é de 95%.