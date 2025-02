Braskem inicia estratégia para enfrentar ciclo de baixa da indústria petroquímica

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem começou a por em movimento um plano para lidar com um ciclo de baixa da indústria petroquímica global mais longo que o histórico, algo que envolve usar menos nafta e mais etano como matéria-prima em suas instalações produtivas no Brasil.

"Não vemos uma recuperação desse ciclo nos próximos cinco anos, provavelmente veremos nos próximos dez", disse o presidente-executivo da maior petroquímica da América Latina, Roberto Ramos, em entrevista a jornalistas após divulgar prejuízo bilionário no quarto trimestre do ano passado.

"Precisamos reduzir nossa exposição à nafta e substituí-la por etano, seja o produzido pela Petrobras nos campos offshore, mas também via mistura de etano na nafta", disse o executivo, citando que o custo do etano é de US$250 a tonelada enquanto o da nafta está em US$650.

O plano da Braskem foi iniciado com o anúncio mais cedo de que a empresa vai estudar a ampliação de capacidade do polo petroquímico de Duque de Caxias (RJ) com o uso de etano a ser fornecido pela Petrobras, uma negociação que Ramos afirmou que está nos "estágios finais" com a estatal.

Além da central de Duque de Caxias, a única da Braskem no Brasil a lidar com etano sem mistura, a estratégia também inclui aumentar a proporção do gás na combinação com nafta atualmente usado em instalações do grupo na Bahia e no Rio Grande do Sul, disse o executivo. A expectativa é aumentar essa mistura de 10% de etano para 20%.

"Portanto, vamos buscar chegar em todos os nossos fornos que craqueiam nafta a uma mistura de 20% de etano ou mais ainda com propano... isso nos dará um diferencial competitivo maior e margens maiores com muito pouco ou nenhum investimento", disse Ramos, sem dar detalhes sobre as economias de custos ou margens esperadas nos próximos anos com a estratégia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)