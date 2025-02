Braskem acerta acordo com Petrobras para expandir produção no RJ

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem anunciou nesta quinta-feira acordo com a Petrobras para aumentar produção de eteno no Rio de Janeiro, um projeto que somente os investimentos em estudos de engenharia tem uma previsão de desembolsos de R$233 milhões, segundo comunicado do grupo.

A companhia, que divulgou mais cedo prejuízo de R$5,65 bilhões para o quarto trimestre, afirmou que a expansão de capacidade de eteno da central petroquímica de Duque de Caxias (RJ) é prevista em 220 mil toneladas por ano, além de volumes equivalentes de polietileno.

Para essa expansão, a Braskem acertou acordo com a Petrobras, uma de suas controladoras, para receber da estatal etano, matéria-prima do eteno, "em função da maior disponibilidade do gás natural no Brasil".

A petroquímica afirmou que "buscará os recursos previstos no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (Reiq), que prevê crédito presumido de 1,5% de PIS/COFINS para investimentos na ampliação de capacidade instalada da indústria química brasileira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)