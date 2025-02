Brasil tem déficit em conta corrente de US$8,655 bi em janeiro, pior do que o esperado

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes acima do esperado em fevereiro, com um investimento direto levemente menor do que o projetado, informou o Banco Central nesta quinta-feira.

Em fevereiro, o saldo negativo das transações correntes foi de US$8,655 bilhões em janeiro, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,02% do Produto Interno Bruto.

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de US$8,3 bilhões em janeiro, depois de déficit de US$4,407 bilhões no mesmo mês de 2024.

Em janeiro, os investimentos diretos no país alcançaram US$6,501 bilhões, um pouco abaixo dos US$6,55 bilhões projetados na pesquisa e dos US$9,080 bilhões no mesmo período do ano anterior.

A conta de renda primária apresentou déficit de US$5,613 bilhões no mês passado, ante rombo de US$6,697 bilhões em janeiro de 2024.

No primeiro mês deste ano, a balança comercial teve superávit de US$1,223 bilhão, bem abaixo dos US$5,563 bilhões no mesmo mês de 2024.

Já o rombo na conta de serviços ficou em US$4,552 bilhões em janeiro, contra US$3,531 bilhões no mesmo mês do ano anterior.

(Por Camila Moreira)