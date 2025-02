BCE relata falha em sistema de pagamentos que movimenta trilhões de euros

Por Sinead Cruise e Amanda Cooper e Francesco Canepa

LONDRES/FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu trabalha para corrigir uma falha em seu sistema de pagamentos nesta quinta-feira que afetou transações de empresas, consumidores e investidores.

O mau funcionamento do sistema Target 2, usado para liquidar mais de 3 trilhões de euros de pagamentos diários e negociações financeiras, impediu transações entre bancos.

Embora a interrupção no serviço não tenha sido sentida de imediato por clientes comuns de bancos, a situação pode mudar caso a falha não seja resolvida.

O BCE disse à Reuters que um "defeito de hardware" causou o problema e que não havia interferência de agentes maliciosos.

"O Eurosystem (que compreende os bancos centrais de países da zona do euro) está tomando todas as medidas necessárias para retomar as operações o mais rápido possível", disse o BCE, depois de adiar repetidamente o horário limite para liquidação de transações do dia.

A instituição orientou que bancos continuassem a submeter transferências, com a expectativa de que o sistema de liquidação desses fluxos monetários seja retomado nas próximas horas.

(Reportagem adicional de Lucy Raitano e Samuel Indyk em Londres e Lefteris Papadimas em Atenas)