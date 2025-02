Bastão promete efeito lifting instantâneo por menos de R$ 50; vale a pena?

Desde que minhas linhas de expressão ganharam destaque ao redor dos meus olhos e boca, a preocupação em achar um produto que pudesse suavizá-las se tornou real. Durante minhas buscas encontrei o bastão facial da Ricca, que promete causar um efeito lifting instantâneo, e decidi testar.

Com ácido hialurônico e colágeno vegetal na composição, o produto é fácil de usar, tem cheiro suave e, em seis dias de uso, trouxe uma mudança no meu olhar. Confira a seguir o que achei e para quem é indicado:

O que gostei

Efeito instantâneo. Desde a primeira vez que usei o bastão facial senti uma diferença instantânea, mesmo que pequena, no preenchimento das linhas de expressão dos meus olhos. Depois de seis dias percebi uma mudança maior, principalmente do lado direito do rosto.

Multifunção. Além de, a cada passada, sentir a pele se esticando e ficando mais firme, o produto também promoveu hidratação.

Cheiro suave. Tenho o nariz muito sensível, e o produto não atacou minha rinite. Também não trouxe nenhum prejuízo aos meus olhos, mesmo quando passava o produto bem próximo deles.

Durabilidade. A marca indica usar o produto duas vezes por dia. Como em cada aplicação é necessária uma quantidade pequena e ele espalha bem na pele, o bastão parece que irá durar bastante.

Antes e depois da primeira aplicação do bastão facial Ricca Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Efeito em uma região só. Durante os seis dias de teste também passei o produto ao redor da boca, no famoso bigode chinês, mas ele não mostrou efeito.

Desperdício. É preciso passar o produto devagar e sem muita força, já que ele sai a quantidade necessária para cada passada. Se você forçar, vai acabar gastando uma grande quantidade à toa.

Não tem mágica. O produto não tem efeito mágico ou cirúrgico, por isso não vai esticar toda a pele. Ele produz efeitos sutis que vão aumentando conforme os dias de aplicação vão passando.

Antes e depois de seis dias de uso do bastão facial Ricca Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo pessoal

O que mudou para mim

Depois de quase uma semana de uso contínuo em dois períodos do dia, gostei de ver como as minhas linhas de expressão ficaram. O produto realmente funciona desde o primeiro uso, por isso, o investimento vale a pena.

Sei que o tempo não perdoa e traz mais efeitos do que o produto pode parar, mas só de saber que existe um item que ajuda a suavizar as linhas de expressão de forma mais rápida, já fiquei feliz.

Para quem é esse produto?

O produto é indicado para pessoas com 30 anos ou mais, ou que tenham linhas de expressão marcantes ao redor dos olhos.

Com ácido hialurônico e colágeno vegetal na composição, o bastão também é uma opção para quem procura uma ação hidratante e de renovação celular a longo prazo.

