Atropelamento em Israel fere 7; polícia investiga como possível ataque

Um motorista atropelou pedestres em um ponto de ônibus na cidade de Haifa, no norte de Israel, hoje, deixando ao menos sete pessoas feridas, uma delas em estado grave. As autoridades investigam o caso como um possível ataque terrorista.

O que aconteceu

O incidente ocorreu em um cruzamento ao sul de Haifa, onde o motorista atingiu pedestres que aguardavam em um ponto de ônibus. Após o atropelamento, ele seguiu em alta velocidade e colidiu com uma viatura policial, ferindo um agente. A polícia conseguiu interceptar o veículo e neutralizou o suspeito a tiros.

O suspeito, identificado como um homem de 53 anos, foi morto a tiros pela polícia após tentar fugir do local.

Segundo relatos da imprensa local, o motorista era um residente de Israel, natural de uma aldeia próxima a Jenin, na Cisjordânia, e estava casado com uma mulher árabe israelense. As autoridades ainda investigam se ele agiu sozinho ou contou com a ajuda de cúmplices.

Os serviços de resgate atenderam sete feridos no local, sendo uma jovem de 17 anos em estado crítico e duas pessoas com ferimentos graves. Seis vítimas foram transportadas para um hospital em Hadera, onde recebem atendimento médico.

A polícia israelense classificou o atropelamento como um "possível ataque terrorista" e está analisando as motivações do suspeito. O vice-comissário da polícia afirmou que o caso será investigado com rigor para determinar se houve conexão com grupos extremistas.