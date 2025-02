Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa

LONDRES, 27 de fevereiro (Reuters) - O vencedor de dois Oscars Gene Hackman, 95, e sua esposa Betsy Arakawa foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México, informou o site Santa Fe New Mexican na quinta-feira.

O site citou o xerife do Condado de Santa Fé, Adan Mendoza, dizendo que o casal morreu junto com seu cachorro e que não havia nenhuma indicação imediata de crime.

A polícia local não estava imediatamente disponível para comentar.

Hackman foi um ator intenso que ganhou o Oscar pela violenta saga sobre drogas de 1971 "Operação França" e pelo faroeste de 1992 "Os Imperdoáveis".

O ex-fuzileiro naval apareceu em mais de 80 filmes, bem como na televisão e no teatro, durante uma longa carreira que começou no início dos anos 1960.

Morando fora de Santa Fé, Novo México, ele foi casado duas vezes e teve três filhos. Hackman se casou com Arakawa, uma pianista de 63 anos, em 1991.