Ata do BCE mostra preocupações persistentes com a inflação

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro está voltando para a meta, mas ainda há algumas preocupações com relação à inflação, o que justifica cautela na sinalização de um maior afrouxamento monetário, concluiu o Banco Central Europeu no mês passado de acordo com a ata de sua reunião de 29 e 30 de janeiro.

No mês passado, o BCE cortou os juros pela quinta vez desde junho e deu a entender que haverá novos cortes, argumentando que a inflação está agora bem encaminhada para sua meta de 2% e que não havia mais necessidade de restringir o crescimento econômico.

"Os membros concordaram que o processo desinflacionário estava bem encaminhado", disse o BCE na ata. "Houve algumas evidências que sugerem uma mudança no equilíbrio dos riscos para o lado positivo desde dezembro."

Os investidores agora esperam que o BCE corte a taxa de depósito em mais 25 pontos-base na próxima quinta-feira e veem mais dois movimentos ainda neste ano, levando a taxa de referência para 2% até o final de 2025.

Embora o BCE não tenha assumido nenhum compromisso explícito com novos cortes nos juros, ele disse que a taxa atual ainda está restringindo o crescimento e que uma mudança para uma configuração mais neutra seria possível se a inflação estiver sob controle.

"Desde que o processo de desinflação permaneça em andamento, as taxas de juros podem ser levadas ainda mais para um nível neutro, a fim de evitar que a economia seja desnecessariamente freada", disse o BCE.

É provável que o debate sobre os cortes após março se intensifique na próxima semana, em parte devido a tendências opostas que podem levar a inflação a direções diferentes.

É provável que o crescimento econômico persistentemente fraco e uma desaceleração acentuada no crescimento dos salários atenuem as pressões dos preços. Entretanto, os custos de energia estão subindo, o euro está mais fraco e uma iminente guerra comercial com os Estados Unidos pode elevar os preços ao consumidor.

(Reportagem de Balazs Koranyi)