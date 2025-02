ANÁLISE-Morte por sarampo no Texas coloca em evidência visões de Kennedy sobre as vacinas

Por Julie Steenhuysen e Chad Terhune

(Reuters) - Um crescente surto de sarampo no Texas, onde uma criança não vacinada morreu e quase 20 outras foram internadas com complicações sérias, é o primeiro grande teste para o novo secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas.

A reação inicial de Kennedy à notícia da morte, a primeira pela doença nos EUA desde 2015, foi dizer que tais surtos são um acontecimento comum. Ele aludiu incorretamente a duas mortes e disse que pacientes hospitalizados estavam internados "principalmente por razões de quarentena".

Especialistas em saúde pública dizem que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, deveria incentivar a vacinação em nível nacional para ajudar a conter um dos maiores surtos de sarampo nos EUA na última década.

Mais de 130 casos ocorreram no Texas e no Estado vizinho do Novo México. Autoridades estaduais disseram que mais casos provavelmente ocorrerão, porque o sarampo é muito contagioso.

“Houve quatro surtos de sarampo neste ano neste país. No ano passado, foram 16. Então não é incomum", afirmou Kennedy na quarta-feira. "Temos surtos de sarampo todos os anos."

Funcionários do hospital do Texas, no entanto, disseram que todas as crianças que foram internadas não estavam vacinadas e apresentaram problemas respiratórios sérios, incluindo alguns que exigiam cuidados intensivos, e que o hospital não mantém os pacientes internados apenas para quarentena.

Os profissionais pediram que o público se certifique de que está em dia com suas vacinas contra o sarampo e descreveram sua própria consternação com o ressurgimento de um vírus que foi declarado erradicado nos EUA em 2000, em grande parte devido à vacinação generalizada contra a doença. que pode ser particularmente séria para crianças pequenas.

Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA posteriormente corrigiu Kennedy e confirmou apenas uma morte. A agência não respondeu a uma pergunta sobre a emissão de um chamamento público para a vacinação contra o sarampo durante um surto em expansão.

"Este vírus pode ter consequências graves e mortais", disse Amy Thompson, pediatra e diretora executiva do Covenant Children's Hospital em Lubbock, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, sobre a morte da criança em idade escolar.

Lara Johnson, diretora médica do hospital, afirmou que a “melhor maneira de conter um surto de sarampo é por meio da vacinação”.

“Tomar duas doses da vacina contra sarampo confere 97% de imunidade vitalícia”, acrescentou.

A médica disse que se formou na faculdade de medicina em 2002 e que presumiu que nunca veria um surto de sarampo, a não ser que trabalhasse fora do país. "Naquela época, estávamos confiantes de que tínhamos erradicado o sarampo dos Estados Unidos”, contou. “Obviamente, isso mudou.”

Especialistas afirmam que o crescente ceticismo em relação à vacina, impulsionado em parte pelos esforços de Kennedy ao longo dos anos para semear dúvidas sobre a segurança e eficácia das imunizações, resultou em bolsões de indivíduos não vacinados ou subvacinados, e que são terreno fértil para infecção.

Kennedy fundou o grupo antivacina Children's Health Defense, que entrou na Justiça contra imunizações comuns, incluindo a do sarampo.

Em suas polêmicas audiências no Senado, Kennedy jurou não ser contra as inoculações. "Acredito que as vacinas desempenham um papel crítico no atendimento médico. Todos os meus filhos são vacinados", disse.

(Reportagem de Julie Steenhuysen, em Chicago, e Chad Terhune, em Los Angeles)