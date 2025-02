Amazon apresenta seu primeiro chip de computação quântica

A Amazon Web Services (AWS), provedora de serviços de nuvem da Amazon, com sede nos EUA, anunciou nesta quinta-feira (27) o lançamento do Ocelot, seu chip quântico de primeira geração, em uma tentativa de alavancar essa tecnologia de computação experimental na competição com outros gigantes da tecnologia.

O novo semicondutor foi desenvolvido pelo AWS Centre for Quantum Computing no California State Institute of Technology e pode reduzir os custos de implementação do corretor de erros quântico em até 90%, de acordo com a empresa.

"Acreditamos que, se quisermos criar computadores quânticos práticos, a correção de erros quânticos deve vir em primeiro lugar. Foi isso que fizemos com o Ocelot", disse Oskar Painter, diretor de hardware quântico da AWS.

Ao contrário dos computadores convencionais, que usam bits que representam valores de 1 ou 0 em série, esse computador usa bits quânticos - "qubits" - que podem existir em vários estados simultaneamente, podendo resolver problemas complexos de forma exponencialmente mais rápida do que os computadores convencionais.

A pesquisa em computação quântica é considerada uma área de crescimento fundamental e as principais potências, como os Estados Unidos e a China, estão investindo pesadamente nela. No caso da primeira, o governo impôs restrições às exportações dessa tecnologia sensível para evitar possíveis ameaças.

Na semana passada, a rival Microsoft revelou seu próprio chip quântico que, segundo ela, poderia levar a grandes transformações na sociedade, desde o combate à poluição até o desenvolvimento de novos medicamentos.

Em dezembro passado, outro gigante da tecnologia, o Google, apresentou seu próprio chip quântico, o Willow. O grupo californiano afirmou que esse novo elemento reduziu drasticamente os erros de cálculo e que realizou em poucos minutos um cálculo complexo que teria levado milhões de anos para um supercomputador tradicional.

Um dos maiores desafios nessa área é a sensibilidade dos qubits a distúrbios ambientais, como calor e interferência eletromagnética, que podem levar a erros de computação.

De acordo com a AWS, o Ocelot evita esse problema com seu design inovador que pode reduzir os recursos necessários para corrigir erros de cinco a dez vezes mais do que os métodos convencionais.

arp/jgc/llu/db/dd/aa

© Agence France-Presse