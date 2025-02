Alckmin: enquanto alguns maquinavam assassinato dos adversários, Lula promove diálogo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que "enquanto alguns maquinam o assassinato de seus adversários, Lula promove diálogo e estende as mãos em benefício do povo e do Brasil". A declaração, uma provocação aos bolsonarismo, ocorreu durante a cerimônia de lançamento do edital de construção do túnel entre Santos e Guarujá.

Na ocasião, o palco foi dividido por políticos de posições opostas, como o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Alckmin celebrou o projeto do túnel que tende a fortalecer as atividades no Porto de Santos.

O vice-presidente também destacou o número de geração de empregos mais forte que o esperado pelo mercado no começo do ano.

"Mais de 51% dos empregos gerados em janeiro foi na indústria. E a indústria que exporta paga salário mais alto aos trabalhadores", citou Alckmin.