Air fryer Philco deixa ver ponto do alimento sem abrir cesto; confira teste

Por mais que seja popular há algum tempo, em várias casas no Brasil, a air fryer ainda não tinha desembarcado na minha. Mas, logo depois que a fritadeira elétrica finalmente chegou, nos últimos dias, já virou uma das queridinhas da minha cozinha.

A air fryer PAF90 já está oficialmente me ajudando a fazer o jantar do dia a dia e também se mostrou essencial para eventos sociais, como receber amigos ou familiares. Seja pelas possibilidades de ajuste de temperatura, mas, principalmente, por seu tamanho e pelo visor transparente, já que não preciso olhar de tempos em tempos se o alimento está pronto ou não.

Recentemente, usei a air fryer para receber amigos em casa para uma noite de hambúrgueres, com direito a entradinhas de batata frita e bolinhas de queijo. Mais do que deixar os alimentos quentes e gostosos, ela se mostrou versátil por conta das variadas temperaturas, entre 80° e 200°C. Em apenas 12 minutos, os hambúrgueres ficaram prontos e bem passados, sem deixar fumaça ou cheiro no ambiente.

O que gostei na air fryer da Philco

Tamanho. Com nove litros de capacidade, a air fryer é grande o suficiente para fazer comidas para um número considerável de pessoas. Também é uma ótima opção para quem deixa marmitas prontas ao longo da semana.

Praticidade. Com o timer acoplado, você pode priorizar outros afazeres, já que, após tempo pré-determinado, a air fryer vai desligar automaticamente.

Versatilidade. Ela é ideal não só para frituras. A PAF90 também é excelente para outros tipos de preparo, como assar carne, peixe e frango —mantendo o sabor e eliminando grande parte da gordura.

Visualização do alimento. Não se preocupe em ficar abrindo o cesto o tempo todo para não perder o ponto. A air fryer vem um com um visor transparente e uma luz interna, que permite ver o alimento enquanto ele está sendo preparado. Isso, inclusive, agiliza o preparo, pois evita que parte do ar quente saia quando você abre o cesto para checar o ponto.

Fácil de limpar. O cesto e a grelha dele tem um revestimento super antiaderente, o que facilita muito na hora de limpar. É só passar um papel-toalha para tirar o excesso de gordura e restos de alimentos que ficam no undo e, depois, lavar com água e detergente.

Pontos de atenção

Ocupa bastante espaço. Por conta do seu tamanho e da capacidade de 9 litros, a air fryer ocupa um espaço considerável em sua bancada na cozinha.

Cuidado ao retirar. Para quem, assim como eu, vai adquirir a sua primeira air fryer, vale uma atenção maior na hora de tirar a comida. Assim como acontece com o forno do fogão, por exemplo, você pode se queimar. Nesse caso, uma luva térmica pode ajudar.

Para quem é indicado

Ela é ideal para pessoas que têm a vida corrida, por conta de sua praticidade para esquentar os alimentos e parar de funcionar automaticamente, no tempo programado. Para quem deseja uma vida mais saudável, mas não abre mão de uma boa batatinha ou frituras, ela também ajuda a ter menos "peso na consciência".

Versatilidade e tamanho são outras características importantes da PAF90. Além de fazer diversos tipos de alimentos sem perder o sabor, essa air fryer atende a um número mais alto de pessoas, podendo ser a queridinha do seu encontro com os amigos ou também para receber os familiares em sua casa.

No entanto, se você mora sozinho ou tem uma cozinha muito pequena, deve considerar que ela é bem grande e pode ocupar um espaço grande no cômodo ou mesmo ser maior do que sua real necessidade.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.