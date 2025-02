Agência climática-chave dos EUA tem centenas de demissões, afirma congressista

Centenas de cientistas e especialistas foram despedidos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), uma agência dos Estados Unidos responsável pela previsão meteorológica, a análise climática e a conservação marinha, informou um congressista democrata nesta quinta-feira (27).

"Centenas de cientistas e especialistas da NOAA acabam de receber a notícia que todos os trabalhadores federais estavam temendo", escreveu o representante da Califórnia, Jared Huffman, em uma declaração.

As demissões acontecem enquanto o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Elon Musk promove reduções radicais na força de trabalho federal, medidas que podem exceder sua autoridade legal, segundo seus críticos.

A NOAA está na mira dos ideólogos conservadores por trás do Projeto 2025, um plano de governo que a nova administração do presidente Trump parece estar seguindo. O plano, desenvolvido pela Heritage Foundation, descreve a NOAA como um dos "principais promotores da indústria de alarme sobre a mudança climática" e pede o desmantelamento da agência.

Para Huffman, "o expurgo de cientistas, especialistas e funcionários de carreira e o corte de programas fundamentais do governo vão custar vidas".

Os defensores do meio ambiente fizeram eco dessas preocupações. "As demissões em massa de Trump na NOAA são um ato de sabotagem contra uma de nossas agências federais mais importantes", disse Miyoko Sakashita, diretora de oceanos do Centro para a Diversidade Biológica.

