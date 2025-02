Parte do telhado de aeroporto em Curitiba cai após chuva; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estrago feito pela chuva, hoje, no Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba. Uma parte do telhado caiu.

O que aconteceu

Em uma gravação, é possível ver diversos entulhos jogados em uma das pistas do aeroporto. Lâmpadas aparecem penduradas na sala de embarque, que ficou alagada após a chuva.

Apesar dos danos estruturais, o Aeroporto de Bacacheri opera normalmente. Nenhuma pessoa ficou ferida, segundo a concessionária CCR.

Os reparos serão feitos nos próximos dias, diz o comunicado. O aeroporto é destinado a aeronaves de pequeno porte.

Mais cedo, o Inmet emitiu alerta para tempestades na região Sul. O aviso laranja do órgão também previu a possibilidade de queda de granizo em partes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.