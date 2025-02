Acordo de minerais de Trump com Ucrânia pode obter apoio de republicanos

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Um importante acordo de minerais que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negociou com a Ucrânia pode aliviar as tensões entre Kiev e a Casa Branca e, ao mesmo tempo, reconquistar o apoio de republicanos no Congresso para uma nova rodada de auxílio ao país, devastado pela guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, deve ir a Washington na sexta-feira para assinar o acordo com Trump, uma forma de, segundo o norte-americano, compensar o dinheiro norte-americano gasto para apoiar a Ucrânia.

Na terça-feira, Trump disse que Zelenskiy queria ir a Washington na sexta-feira para assinar um "acordo muito grande". A negociação é crucial para os esforços ucranianos de obter um forte apoio de Trump, que tenta encerrar rapidamente a guerra por meio de negociações com a Rússia que, até aqui, excluíram Kiev.

Especialistas e parlamentares republicanos disseram que o sucesso das negociações podem aumentar as chances de os membros do partido -- que controlam a Câmara dos Deputados e o Senado --concordarem com a aprovação do envio de mais ajuda para a Ucrânia.

O Parlamento já aprovou U$175 bilhões em auxílios desde a invasão russa, ocorrida há três anos, mas o último projeto de lei de financiamento é de abril, quando os democratas ainda controlavam o Senado e Joe Biden estava na Casa Branca.

Mesmo nessa época, republicanos do Congresso vinham apresentando lentidão com o andamento do projeto de lei sob pressão de Trump, cético em relação ao envio de mais ajuda militar para a Ucrânia, levando a atrasos na entrega de armas que colocaram as tropas ucranianas em desvantagem no campo de batalha.

O presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Mike Johnson, afirmou na semana passada que não havia "apetite" para outro projeto de lei de ajuda à Ucrânia, especialmente após Trump chamar Zelenskiy de ditador e alertar que ele deve agir rapidamente para obter a paz com a Rússia, ou corre o risco de perder seu país.

Os parlamentares democratas permaneceram ao lado de Zelenskiy. O deputado republicano Michael McCaul, um forte apoiador da Ucrânia, disse que um acordo de minerais tornaria mais fácil para os republicanos votarem a favor da ajuda: empresas norte-americanas ganhariam dinheiro e a Ucrânia lucraria com seus recursos minerais.

"Sim, concordo, especialmente se (o acordo) vier de Trump", disse ele à Reuters.

McCaul descreveu o pacto como uma "aliança econômica conjunta". Nela, os EUA ajudariam a explorar os minerais essenciais da Ucrânia. "E então, obviamente, nossa indústria ganharia dinheiro. Eles ganhariam dinheiro, e então nós ajudamos a pagar pela guerra".

