Ações de Hong Kong recuam com perdas em tecnologia após resultados da Nvidia

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em queda nesta quinta-feira, com os ganhos no setor de tecnologia, sustentados pela startup chinesa DeepSeek, perdendo força após os resultados da Nvidia, enquanto os índices acionários da China subiram.

O índice CSI 300 e o índice SSEC, em Xangai, fecharam em alta de 0,21% e 0,23%, respectivamente, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,29%.

"Quando os resultados da Nvidia ficam em grande parte em linha, as ações relacionadas ao longo de sua cadeia de valor normalmente caem", disse um analista de hedge fund de Hong Kong, que não quis se identificar por não estar autorizado a falar com a mídia.

As ações da Nvidia subiram após a divulgação dos resultados do quarto trimestre, que atenderam amplamente às expectativas do mercado, mas caíram ligeiramente em negociações prolongadas e agitadas.

Os papéis relacionados à inteligência artificial na China caíram 2%, enquanto as ações de fabricantes de chips perderam 0,7%. As principais ações de tecnologia de Hong Kong recuaram 1,3%.

As ações de IA e tecnologia subiram na maioria das semanas deste ano, sustentadas pelo otimismo de que o sucesso da DeepSeek está reformulando as percepções das empresas chinesas de tecnologia.

"A confiança do mercado e do setor privado estão melhorando, especialmente entre os setores de tecnologia. Isso é encorajador, embora os desafios econômicos mais amplos ainda exijam um apoio político e reformas mais fortes", disse Robin Xing, economista-chefe do Morgan Stanley para a China.

Parlamentares e assessores políticos se reunirão em Pequim na próxima semana para dois conjuntos paralelos de reuniões chamados de "Duas Sessões".

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,30%, a 38.256 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,29%, a 23.718 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,23%, a 3.388 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,21%, a 3.968 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,73%, a 2.621 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,49%, a 23.053 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,34%, a 3.921 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,33%, a 8.268 pontos.

(Por redação de Xangai)