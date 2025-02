Vila Isabel promete muita alegria no enredo que fala em assombração

Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É com este enredo que a Unidos de Vila Isabel vai desfilar na Marquês de Sapucaí em 2025.

Vai assustar o público? Não. Pelo menos é o que promete o carnavalesco Paulo Barros. Ele disse que a azul e branco da zona norte do Rio vai, sim, levar muita alegria por onde passar.

Notícias relacionadas:

"Nossa proposta é um, que na verdade é um brinquedo de parque de diversão, onde você entra no brinquedo para se divertir. Ao longo do percurso do trajeto desse trem a gente vai conhecer alguém ou várias assombrações que são pautadas na cultura brasileira. A maioria deles, seres de lendas que tudo é diversão. Todo mundo está achando que o enredo é assombroso e ele não é", revelou à

Paulo Barros reafirmou que não haverá nada de tenebroso no desfile da Vila Isabel. "Não, no carnaval não cabe isso. Já vi escola de samba levar caixão de defunto. Já vi, mas para mim, isso não cabe", completou.

A apresentação da escola da terra de Noel, como o bairro de Vila Isabel é chamado, já que o sambista, compositor, cantor e músico Noel Rosa nasceu e cresceu lá, vai se desenvolver a partir de uma viagem do trem imaginária.

"A gente passa por este setor das assombrações relacionadas com as florestas e as matas, seres que têm relação com as matas, seres que têm relação com os rios e com o mar. Seres que vivem nas nossas redondezas que podem ser uma vila, uma rua, um castelo, uma cidade", adiantou.

O enredo vai mostrar ainda as assombrações das crianças, que se assustavam com frases como 'o bicho papão vai te pegar'. "A gente termina trazendo alguns personagens que são tenebrosos, só que estão em um contexto de alegria", adianta.

"A gente fecha o desfile com uma grande festa de halloween ou uma grande festa de carnaval baseada na cultura do halloween, que foi expandida e hoje acontece praticamente no mundo inteiro. A gente celebra isso. No final do samba a gente fala: a Vila vai te pegar. Te pegar de que? De alegria.", conta.

Inovações

Uma das características do carnavalesco Paulo Barros é levar à avenida carros alegóricos que chamaram atenção e trouxeram inovações para o carnaval. Um deles foi o carro DNA, no desfile de 2004 da Unidos da Tijuca. Ficou na memória de quem acompanha carnaval chamado de Alegoria Viva. Era coberto de pessoas que se movimentavam durante a apresentação da escola.

Em seguida, vieram outros, até que em 2023 uma grande surpresa foi para a avenida. No desfile daquele ano, a Vila Isabel desfilou com um São Jorge imenso, que tinha efeito de jogos de luz e se movimentava com a tecnologia de Parintins. Foram carnavais que marcaram Barros, mas se perguntado sobre prediletos, não vai apontar.

E este ano vai ter um novo São Jorge? Paulo Barros despistou "Vai ter sim uma plástica, que a gente pode dizer que são alegorias bem diferenciadas uma delas talvez seja um novo São Jorge. Pode ser que aconteça. Essa mágica só acontece lá na hora. A gente faz sempre uma previsão, acha e aposta em uma alegoria ou em outra, mas o público na hora é que elege. Eu tenho a minha preferida, ou preferidas, mas isso é muito particular. Não vou arriscar nenhuma, as pessoas é que vão dizer", sinalizou.

Apresentação

O jogo de iluminação, ferramenta que as escolas estão utilizando cada vez mais nos desfiles e, conforme Paulo Barros, veio para agregar, agora é essencial e ajuda muito as apresentações. "Aquela iluminação antiga era muito cruel. Era um clarão causando na avenida. Sem dúvida a iluminação foi um divisor de águas para a gente", observou.

"A gente está fazendo um desfile para causar sensações. A gente sempre espera o melhor", apontou, já elogiando o envolvimento dos componentes. "Dedicação total. Tenho ido a alguns ensaios na 28 [Boulevard 28 de Setembro, uma das principais vias do bairro] e têm sido fabuloso. Mas a magia só acontece no dia. Não tem essa história de favoritismo. Pode ser que no dia a comunidade aja da mesma maneira ou pode ser que não", comentou.

A comissão de frente da Vila está sendo preparada pelos coreógrafos Alex Neoral e Márcio Jahú, uma parceira que com Paulo Barros forma um triângulo para a criação.

"A gente se encontrou felizmente, primeiramente na Vila Isabel, seguimos na Viradouro, agora a gente segue novamente na Vila Isabel, e vem sendo sempre um triângulo muito feliz em que as ideias vão aparecendo de uma forma muito orgânica e prazerosa. Paulo é um carnavalesco muito experiente , que gosta de comissão de frente. Ele tem, sim, uma importância muito grande no desenvolvimento criativo, na parte de elaboração das ideias, de execução. A gente tem sempre o suporte dele e sempre com muitas novidades", revelou Alex Neoral à Agência Brasil.

Surpresa?

Como tem sido comum nos desfiles, as comissões de frente são preparadas para apresentar inovações, momentos de encantamento e grandes surpresas. No desfile deste ano da Vila o público vai poder esperar algo nesse sentido.

"Acho que todos os coreógrafos hoje partimos da surpresa, daquilo que a gente pode trazer como elemento que vai realmente surpreender e que vai levantar o público. Isso é algo até ruim de certo ponto, porque a ideia poderia ser até muito mais singela, muito mais lúdica e nem sempre dá para ser assim. A exemplo do ano passado, que a gente trouxe as crianças, foi uma surpresa linda até emocionante, mas que não tinha nada de efeito de ilusionismo, de pirotecnia e foi algo mais para o lado mesmo do genuíno, da essência de trazer a criança, acho que foi de um lado mais imagético, metafórico e que não foi do lado do efeito", contextualizou.

Integrantes

De acordo com Barros, esta ano, a Vila não vai fazer troca de bailarinos, então o desafio será atravessar a avenida do início ao fim com inteireza, com plenitude, fazendo bem do início ao fim. "É um treinamento muito maior. As comissões muitas delas, hoje em dia, optam por ter dois elencos para ter uma troca, para ter uma novidade ou modificação instantânea, às vezes é muito difícil fazer com um elenco só", comentou.

Para Alex Neoral, o enredo de 2025 contribuiu para o projeto de coreografia da comissão. "O enredo é muito rico e propício a viajar muito, de um lado muito imaginativo. Estou bem feliz com o resultado", afirmou.

Apesar de saber que é um quesito difícil e de muita importância para a conquista do título, Neoral está confiante em um bom resultado na avenida. "São meses de ensaio para a gente ter uma chance de dar tudo certo, porque não são quatro chances, não são quatro jurados. É uma chance de tudo dar certo na avenida inteira e vai dar. A gente está muito confiante e espero que a Vila Isabel, além da comissão de frente, faça um grande desfile. E vai fazer, vai surpreender", finalizou.