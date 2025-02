Trump posta vídeo feito por IA com imagens de 'resort em Gaza'

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo feito por inteligência artificial com imagens da sua proposta de "resort em Gaza".

O que aconteceu

O vídeo começa com imagens de Gaza destruída e um letreiro: "Gaza, 2025. O que vem depois?".

Em seguida, aparecem representações de como seria o resort que Trump quer construir em Gaza. Apresentado como "Trump Gaza", a estrutura luxuosa possuiria, inclusive, uma estátua dourada gigante de Donald Trump.

Além de Trump, o bilionário Elon Musk e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também "estão" no vídeo. Ao fundo, uma música promove o empreendimento:

Donald está indo libertar vocês // levando luz para todos verem // sem mais túneis, sem mais medo // Trump Gaza finalmente está aqui // Trump Gaza brilhando, um futuro de ouro, uma nova vida // festa e dança, o acordo está feito // Trump Gaza, o número um.

O plano de Trump para Gaza

Donald Trump quer que os EUA assumam o controle da Faixa de Gaza. Ele também sugeriu que iria realocar mais de dois milhões de habitantes para a Jordânia e para o Egito.

Após a remoção dos habitantes, ele quer criar uma "Riviera do Oriente Médio" no território. Em coletiva de imprensa no início de fevereiro, ao lado de Netanyahu, Trump afirmou que a ideia é construir "moradias de ótima qualidade, como uma cidade bonita, como um lugar onde eles podem viver e não morrer."

Vários países rechaçaram a ideia de Trump, que é apoiada por Israel. A Liga Árabe, que representa 22 nações, recusa a transferência de palestinos de suas terras para que os americanos possam "assumir o controle" de Gaza. Alguns desses países disseram que apresentarão sua própria proposta para a reconstrução de Gaza.

Na última sexta-feira (21), em entrevista à Fox News, Donald Trump afirmou que "recomendará", mas "não vai impor" o seu plano. Sobre a recusa de Jordânia e Egito em acolher os palestinos, o presidente dos EUA se mostrou surpreso. "Estamos dando à Jordânia e ao Egito bilhões de dólares por ano. Fiquei um pouco surpreso".

(Com AFP e Deutsche Welle)