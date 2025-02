Está muito quente e seco na sua região? Melhor não usar ventilador; entenda

Pesquisas recentes mostram que ventiladores podem ser úteis em calor intenso, especialmente com umidade alta, porque refrescam o corpo, mas são ineficazes ou até prejudiciais em temperaturas extremas.

A EPA (Agência de Proteção Ambiental), dos EUA, alerta contra o uso de ventiladores quando a temperatura ultrapassa 37,2°C, e a OMS adverte que, acima de 35°C, eles podem não prevenir doenças relacionadas ao calor. Um estudo publicado em 2019 no Annals of Internal Medicine já havia mostrado que, nessas condições, ventiladores aumentam o risco de desidratação e a temperatura corporal em calor seco.

"Somos levados a acreditar que [o ar-condicionado] é a única maneira de lidarmos com o calor", diz Ollie Jay, coautor do estudo de 2019. Mas, segundo ele, o ar-condicionado está longe de ser uma solução perfeita: "Nem todo mundo tem acesso, porque é caro. Também não é particularmente bom para o meio ambiente", diz.

O que fazer para amenizar o calor

No Brasil, segundo especialistas ouvidos por VivaBem, independentemente da escolha, para minimizar o calor —e problemas respiratórios, oculares e cutâneos—, é indicado utilizar junto com ventilador/ar-condicionado um umidificador ou colocar uma bacia com água no quarto, e manter o ambiente higienizado e arejado.

Além disso, também é fundamental uma boa hidratação, com a ingestão adequada de líquidos e lavar o nariz com soro fisiológico.

A transição de temperatura (do calor para o frio) também precisa ocorrer de forma gradual. "Mudanças térmicas bruscas não são boas para o corpo, o coração sofre muito", adverte o cardiologista Marcelo Sampaio, complementando que não se deve ficar com o corpo quente muito próximo de fontes que resfriam muito, ou com elas direcionadas diretamente sobre si, principalmente para as costas.

Para usar ventilador do jeito certo

Imagem: iStock

Para extrair benefícios sem correr riscos (de ter dor de garganta, coceira na pele, secura no nariz, vermelhidão ocular e mal-estar geral), primeiro limpe o ventilador com um pano úmido. No caso, as pás dos dois lados e, em se tratando dos modelos de chão, as grades frontais e a base.

Nesse momento, também vale aspirar o cômodo, conferir o estado de cortinas e tirar o pó das superfícies de móveis. Se possível, para evitar problemas, retire tapetes, bichos de pelúcia e troque a roupa de cama.

"Feito isso, deixe o ventilador no chão, posicionado para cima, e o ajuste para girar de um lado para outro, para que o vento não seja direto e constante para o corpo. Direcione para parede ou, de preferência, para janela, pois assim o ar quente sai do ambiente. No caso do ventilador de teto, utilize-o no modo exaustor, no qual o ar é conduzido para cima", sugere Sampaio.

*Com informações de reportagem publicada em 08/02/2021