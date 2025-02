Vendas de novas moradias nos EUA têm queda acentuada em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em janeiro, uma vez que as taxas de hipoteca persistentemente altas afastaram os compradores em potencial, na mais recente indicação de que a atividade do mercado imobiliário diminuiu no início do primeiro trimestre.

As vendas de casas novas caíram 10,5% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 657.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

O ritmo de vendas de dezembro foi revisado para cima, para uma taxa de 734.000 unidades, em comparação com as 698.000 unidades informadas anteriormente.

O clima frio fora de época em algumas partes do país provavelmente foi responsável por parte do declínio nas vendas.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que representam cerca de 15% das vendas de moradias nos EUA, cairiam para uma taxa de 680.000 unidades. As vendas de casas novas são contadas na assinatura de um contrato.

A taxa média da popular hipoteca de taxa fixa de 30 anos oscilou em torno de 7% em dezembro, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

Embora o mercado de novas construções permaneça sustentado pelo baixo estoque de casas usadas, as taxas de hipoteca mais altas se combinaram com os preços elevados das moradias para reduzir significativamente a acessibilidade.

Dados da semana passada mostraram que as vendas de moradias usadas caíram em janeiro e a construção de casas unifamiliares despencou.

(Reportagem de Lucia Mutikani)