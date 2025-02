UE adota pacote para simplificar regras sobre sustentabilidade e investimentos

A Comissão Europeia adotou um novo pacote de propostas para simplificar as regras da União Europeia (UE), aumentar a competitividade e liberar mais capacidade de investimento nesta quarta-feira, 26.

Segundo comunicado, o pacote visa a criação de um ambiente de negócios mais favorável para ajudar as empresas da UE a crescer, inovar e criar empregos de qualidade.

"Ao reunir nossas metas de competitividade e clima, estamos criando as condições para que as empresas da UE prosperem, atraiam investimentos, alcancem nossas metas compartilhadas - como os objetivos do Acordo Verde Europeu - e liberem todo o nosso potencial econômico", acrescenta a nota.

Se adotadas e implementadas conforme estabelecido, estima-se que as propostas trarão uma economia total nos custos administrativos anuais de cerca de 6,3 bilhões de euros.