UBS BB vê começo de "capítulo bonito" e eleva Natura&Co para compra

(Reuters) - Analistas do UBS BB elevaram a recomendação das ações da Natura&Co para compra ante neutra, bem como o preço-alvo dos papéis de R$15,50 para R$17, conforme relatório enviado a clientes nesta quarta-feira com o título "Um bonito capítulo começa".

"Embora o crescimento da América Latina tenha sido robusto e as margens já tenham melhorado consideravelmente, esperamos mais ganhos à frente", afirma o documento assinado por Vinicius Strano e equipe.

Eles também destacaram que decisões envolvendo o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos da Avon Products (API) devem abrir caminho para o desinvestimento da Avon International, permitindo que a administração se concentre exclusivamente em suas operações lucrativas na América Latina e retome as distribuições de dividendos.

"No geral, acreditamos que os fundamentos da Natura&Co ​​e o crescimento do setor são subestimados devido ao 'overhang' da Avon International, que reduziu significativamente o risco após as resoluções do Chapter 11", afirmaram, referindo-se ao processo de recuperação judicial da API nos EUA.

Na semana passada, a Natura&Co anunciou que está em conversas iniciais com a gestora IG4 sobre a venda de operações da Avon fora da América Latina. O grupo afirmou ainda que segue "avaliando outras alternativas estratégicas" para as operações.

(Por Paula Arend Laier)