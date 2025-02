Tubarão 'engole' câmera de brasileira e mostra como é seu interior; veja

Um tubarão-tigre "engoliu" a câmera de uma brasileira durante mergulho nas Bahamas no último dia 9 de fevereiro e proporcionou uma perspectiva de como é o seu interior.

O que aconteceu

Andrea Ramos participou de um grupo de mergulho e foi surpreendida pelo animal. As imagens mostram o momento em que o tubarão-tigre se aproxima dos mergulhadores e "engole" a câmera da brasileira.

Grupo mergulhou em uma área frequentada por tubarões-tigres com o intuito de observá-los de perto, acompanhado por um guia. Eles levaram petiscos para os animais, mas um deles confundiu a câmera com comida e abocanhou o equipamento de filmagem.

Câmera filmou detalhes do interior do tubarão-tigre. A filmagem mostra as paredes internas da boca do animal, além de seus dentes. Ainda, é possível ter uma compreensão de como o ser marinho observa o que está a sua frente quando a lente da câmera grava de forma frontal a partir do interior do bicho.

Após tentar mastigar a câmera e não conseguir, o tubarão-tigre cospe o equipamento. O momento foi compartilhado no perfil do Instagram de Andrea e viralizou na internet.

Vídeo soma mais de 2,7 milhões de visualizações na página de Andrea e foi repercutido pela imprensa internacional.