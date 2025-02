Trump se recusa a responder sobre China e Taiwan

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump se recusou nesta quarta-feira a responder a uma pergunta questionando se os Estados Unidos permitiriam que a China tomasse controle de Taiwan à força.

"Eu nunca comento sobre isso", disse Trump, na Casa Branca. "Eu não quero nunca me colocar nessa posição."

As declarações de Trump ocorreram durante reunião ministerial, em resposta a um jornalista, que perguntou se sua política parte do princípio de que a China nunca tome Taiwan à força enquanto ele for presidente.

Trump disse que pretende ter boas relações com a China, incluindo investimentos transfronteiriços, apesar da imposição de tarifas sobre produtos do país.

Pequim nunca renunciou ao uso de força para ter a autônoma Taiwan sob seu controle. Taiwan se opõe veementemente às reivindicações de soberania da China.

Os Estados Unidos mudaram o reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim em 1979 e há tempos que dizem que não apoiam uma declaração formal de independência de Taiwan.

No entanto, mantêm relações não oficiais com a ilha autônoma e continuam sendo seu principal apoiador e fornecedor de armas, de acordo com uma lei que exige de Washington que dê a Taiwan os meios de se defender.

Os Estados Unidos mantêm há muito tempo uma política de "ambiguidade estratégica", sem deixar claro se responderiam militarmente a um ataque contra Taiwan.

O antecessor de Trump, Joe Biden, adotou uma abordagem diferente durante seu mandato, dizendo que forças norte-americanas defenderiam Taiwan caso a China o atacasse.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)