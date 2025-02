Trump aparece com hematoma nos EUA; 'É por apertar mãos', diz Casa Branca

Do UOL, em São Paulo

O presidente norte-americano, Donald Trump, apareceu com um hematoma na mão direita e a Casa Branca disse que a marca seria provocada pelos apertos de mãos que o republicano recebe todos os dias.

O que aconteceu

Hematoma ficou visível durante visita do presidente francês, Emmanuel Macron, a Trump na segunda-feira (24). O fotógrafo Chip Somodevilla, da Getty Images, registrou a marca na mão do norte-americano no encontro em Washington, D.C. Não há informações sobre o republicano ter usado maquiagem para tentar cobrir o hematoma.

Questionada sobre o tema, a porta-voz da Casa Branca respondeu que o presidente é um homem do povo. "Seu comprometimento é inabalável, e ele prova isso todos os dias", disse inicialmente Karoline Leavitt. Em uma declaração posterior, Leavitt disse que "Trump tem hematomas na mão porque ele está constantemente trabalhando e apertando mãos o dia todo, todos os dias".

Não é a primeira vez que o presidente dos EUA aparece com hematomas ou vermelhidão visíveis na mão direita. Segundo a NBC News e fotos das agências de notícias, essas condições se repetiram em agosto e novembro de 2024.

"É por causa do aperto de mão de milhares de pessoas", disse Trump sobre os hematomas. A resposta, segundo a revista Time, ocorreu quando ele foi questionado sobre o tema em um artigo publicado em dezembro de 2024.

Em uma entrevista de dezembro, o republicano disse que à NBC News que divulgaria seu relatório médico completo. No entanto, ele ainda não o fez. Trump foi o presidente mais velho a ser empossado na história dos EUA, com 78 anos, e deverá governar até os 82 anos.