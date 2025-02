Trump diz que tarifas ao México e ao Canadá serão aplicadas em 2 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (26), que as tarifas aos produtos canadenses e mexicanos entrarão em vigor em abril.

"Em 2 de abril", respondeu à pergunta de quando serão aplicadas as tarifas aduaneiras depois de ter dado, no início de fevereiro, um mês de prazo ao Canadá e ao México para chegar a um acordo. "Não vou cancelar as tarifas, não. Milhões de pessoas morreram por causa do fentanil que entra pela fronteira", acrescentou durante sua primeira reunião de gabinete.

