Trump confirma visita de Zelenskiy para assinar acordo sobre minerais da Ucrânia

Por Olena Harmash e Tom Balmforth e Yuliia Dysa e Trevor Hunnicutt

KIEV/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o presidente Volodymyr Zelenskiy deve visitar Washington na sexta-feira para assinar um acordo sobre minerais de terras raras, enquanto o líder ucraniano disse que o sucesso do acordo dependeria de conversas e da ajuda contínua dos EUA.

Pelo acordo, que o primeiro-ministro ucraniano chamou de "preliminar", Kiev entregaria parte das receitas de seus recursos mineiras a um fundo controlado em conjunto com os EUA. O acordo é central para as tentativas da Ucrânia de ganhar apoio firme de Trump, enquanto ele tenta encerrar rapidamente a guerra na Rússia. As negociações EUA-Rússia, que até o momento excluíram Kiev, devem continuar na quinta-feira.

Trump afirmou que Zelenskiy assinará o acordo sobre terras raras e outros tópicos durante sua visita, mas sugeriu que Washington não dará qualquer garantia abrangente de segurança.

Kiev tem tentado obter garantias de segurança dos EUA como parte do acordo, enquadrado por Trump como um pagamento pelo auxílio norte-americano a Kiev durante a guerra. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022.

"Não darei garantias de segurança além de -- muito. A Europa fará isso", disse Trump, sem entrar em detalhes.

Zelenskiy, disse em discurso por vídeo noturno que as reuniões com Trump devem destacar a importância de obter garantias de segurança "para ter certeza de que a Rússia não destruirá mais as vidas de outros países" e acrescentou que a continuação de auxílio norte-americano é vital.

"Para mim e para todos no mundo, é importante que o auxílio norte-americano não seja paralisado. Força é necessária no caminho para a paz", disse.

Na semana passada, o presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, disse que não há "apetite" para mais uma lei de financiamento para a Ucrânia. Os comentários de Johnson vieram depois de Trump chamar Zelenskiy de "ditador" e alertar que ele precisa se mover rapidamente para conseguir a paz com a Rússia ou correrá o risco de perder seu país.

Zelenskiy disse nesta quarta-feira que o mais importante é que o atual rascunho de acordo não retrate a Ucrânia como uma devedora que teria que pagar centenas de bilhões de dólares por assistência militar fornecida no passado.

"O acordo pode fazer parte de futuras garantias de segurança… um acordo é um acordo, mas nós precisamos entender a visão mais ampla", disse.

"O acordo pode ser um grande sucesso ou pode passar silenciosamente. E o grande sucesso depende de nossas conversas com o presidente Trump."

(Reportagem adicional de Trevor Hunnicut em Washington)