O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que as tarifas sobre os produtos da União Europeia serão de 25% no geral e que as tarifas sobre Canadá e México entrarão em vigor no início de abril.

"Nós as anunciaremos muito em breve e elas serão de 25%, em termos gerais, e serão aplicadas a carros e tudo mais", disse ele em sua primeira reunião de gabinete.

