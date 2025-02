Tarifas e confiança do consumidor nos EUA derrubam preços do petróleo

Os preços do petróleo perderam força nesta quarta-feira, após os últimos anúncios do governo de Donald Trump sobre as tarifas, e a perda de confiança do consumidor na economia americana.

O barril do Brent para entrega em abril caiu 0,67%, aos US$ 72,53, e o WTI para o mesmo mês fechou em baixa de 0,45%, aos US$ 68,62.

O mercado "responde ao adiamento das tarifas para o Canadá e o México", disse Bart Melek, da TD Securities. O petróleo canadense representa 60% das importações americanas do produto (quase 4 milhões de barris por dia), e o México importa mais de 400.000 barris por dia.

"Com a confiança do consumidor americano enfraquecida e uma China que não vai muito bem, há muito poucas chances de observarmos um aumento forte da demanda", acrescentou Melek.

