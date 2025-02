Tales: Lula pode virar jogo, mas campanha na Faria Lima é por Tarcísio

O presidente Lula (PT) ainda tem tempo para reverter sua queda de popularidade de olho na reeleição em 2026, mas o nome preferido do mercado financeiro para a próxima eleição presidencial é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (26).

Levantamento da Genial/Quaest divulgado hoje aponta que o índice de desaprovação do governo Lula superou o de aprovação em oito estados pesquisados, entre eles Bahia e Pernambuco, considerados redutos do PT. A pesquisa também fez uma projeção para as eleições de 2026. Nela, Tarcísio aparece à frente de Lula em três estados: São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

O governo Lula ainda não conseguiu cumprir as promessas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 2022. Isso significa que Lula já perdeu a eleição de 2026? Não. Ele ainda pode virar o jogo, mas para isso terá que mudar muita coisa.

A primeira é fazer a economia dar certo, segurando a inflação e especialmente o preço dos alimentos. O último levantamento da inflação mostra que ela está um pouquinho acima do teto. O preço dos alimentos é fundamental e tem que cair, mas não é só isso. Tudo o que bate no bolso da maioria da população é muito importante para uma eleição.

Como pano de fundo, há uma tremenda campanha para que Tarcísio seja candidato. A Faria Lima o quer como candidato. Mas Tarcísio tem um problema: para se candidatar, ele terá que se desvincular [do governo de São Paulo] em abril de 2026. É preciso saber até lá se Bolsonaro desiste. Se desistir, tudo bem; se não, ficará muito complicado. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que Lula deve se preocupar em não repetir os passos de Bolsonaro, que na visão do colunista comprometeu a economia brasileira para cair nas graças do mercado financeiro.

Fora o Tarcísio, Lula está melhor do que todos eles, incluindo Bolsonaro. Hoje, Tarcísio é o candidato das elites, da Faria Lima, dos estados mais ricos. Ele ainda é desconhecido e pode crescer, mas já houve casos de alguém se tornar mais conhecido e dar ruim.

Já vi um quadro muito semelhante na época da Dilma Rousseff. Houve todo um quadro contra ela, especialmente da Faria Lima e deu no que deu: ela sofreu o impeachment.

Karl Marx disse que 'a História só se repete como farsa ou tragédia'. Com a Dilma, há uma discussão se houve ou não um golpe e foi uma farsa. Se ocorrer essa repetição de uma tentativa de derrubar o Lula, temo que seja uma tragédia para o país.

Espero que a situação do momento não seja por aí, mas sim uma disputa normal entre um candidato que venha a aparecer e um presidente que precisa virar o jogo, mas que não pode acabar com a economia para isso, como Bolsonaro fez. Tales Faria, colunista do UOL

