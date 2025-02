Morador se irrita com reclamação sobre infiltração e mata subsíndico no RJ

O subsíndico de um condomínio localizado em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, foi assassinado a tiros por um morador, na madrugada desta quarta-feira (26).

O que aconteceu

Vítima, identificada como Vinicius da Silva Azevedo, 34, foi alvejada por cerca de seis disparos efetuados pelo suspeito, um homem de 35 anos. Momentos antes do crime, o morador teria procurado o subsíndico para falar sobre uma infiltração em seu imóvel, mas a conversa partiu para a agressão por parte do suspeito. As informações são da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Crime foi registrado por moradores do condomínio. As imagens mostram o momento em que o morador sem camisa e armado persegue o subsíndico, que corre em uma tentativa de fuga. Na sequência, o morador atira algumas vezes contra a vítima, que é atingida.

Vinicius chega a tentar se proteger atrás de um carro, mas o morador vai em sua direção e a vítima, já ferida, cai no chão. Com o subsíndico já caído, o suspeito voltou a apontar a arma para ele, fez novos disparos, deu coronhadas com o revólver e pisou na cabeça dele.

Uma mulher corre em direção ao subsíndico e empurra o agressor, que cai no chão. Ela grita em desespero por ajuda, momento em que o agressor anda calmamente e sai do condomínio.

Subsíndico foi socorrido por moradores e encaminhado ao Hospital Ferreira Machado. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade.

Após tentar fugir do condomínio, o suspeito foi perseguido e agredido por outros moradores. Ele foi detido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, hospitalizado e mantido sob custódia no hospital. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde. A polícia não informou se ele tem autorização para portar arma de fogo.

Caso é investigado pela 134º DP de Campos. Como o suspeito não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.