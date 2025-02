Sérum com retinol promete ajudar na firmeza e viço da pele; veja avaliações

Se você sofre com linhas finas e rugas, o Guia de Compras UOL encontrou um produto interessante para inserir nas sua rotina de cuidado com a pele: o sérum retinol, da Principia—ele está custando R$ 53 na Amazon.

O sérum promete ajudar na firmeza, elasticidade e até mesmo melhorar o viço da pele, segundo o fabricante. Conheça mais detalhes do produto e as opiniões de quem já usou:

O que diz a Principia sobre o sérum?

É anti-idade e emulsionado com a máxima concentração de retinol permitida;

Fórmula com 0,3% de retinol, que neutraliza radicais livres e também estimula a produção de colágeno e elastina;

Possui vitamina E com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias;

Indicado para reduzir rugas e linhas finas, aumenta firmeza e elasticidade;

Promete melhorar o viço da pele e proporcionar maciez, além de uniformizar a pigmentação;

Ajuda a clarear manchas escuras na pele;

É recomendado aplicar apenas à noite, no rosto limpo e seco, exceto na área dos olhos.

O que diz quem comprou?

Com quase 5 mil avaliações de consumidores na Amazon, este sérum tem uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos incluem a melhora no viço da pele, redução da oleosidade e cicatrizes de espinhas.

Faz três semanas que estou utilizando, mas já senti uma melhora na pele, mais viço, meus poros estão bem fechados. Quanto à linha de expressão, não notei diferença ainda. Utilizo noite sim e noite não, e sempre hidrato bem a pele, pois tenho rosácea mas ele não alterou ela, sinto que está mais controlada até. Francielle Custódio

Gente é o melhor custo benefício do mercado. De pronto, já identifiquei que ajuda muito na oleosidade, além de auxiliar nas linhas de expressão. Super recomendo. Fernanda Carolina

No começo é bem estranho porque você sente a pele se adaptando com a fórmula e a textura do produto, usando em noites alternadas e sempre com o protetor solar em dia, mas depois os efeitos vêm e são sensacionais. Diminui manchas de acne e ainda ajuda nas linhas de expressão. O plus com a Vitamina E ajuda na não sensibilização da pele em si, então é ótimo para quem vai começar a usar o ativo. Letícia Isabel

Eu gosto dos produtos Principia, mas não esperava tanto. Em menos de 1 mês de uso, eu já vi muitos resultados, e detalhe, eu tenho muitas cicatrizes de acne e as mesmas diminuíram consideravelmente, em torno de 80%. Antero Alberto

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram de irritação e sensibilidade na pele. Confira os comentários:

Ele é um bom produto, mas deixa a pele bem sensível, então não usem sem a orientação de um dermatologista porque tem que saber usar. Rosângela Paiva

De fato, esse produto melhorou o aspecto da minha pele. Porém, fiquei com o rosto um pouco sensível, mesmo usando a cada dois dias e utilizando só uma gotinha para o rosto inteiro. A região das bochechas ficou bem sensível. Também redobrei o cuidado com o protetor, usei durante uns dois meses. Nayara

Ele é bom para deixar a pele mais fina, poros mais fechados, mas não resolve muitos problemas de oleosidade se você tiver. Na minha pele, não causou ressecamento. Isabella

